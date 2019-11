Ben Maher confirme sa suprématie dans le Super Grand Prix Longines de Prague

C’est ce que l’on appelle un règne sans partage… Vainqueur des étapes du Longines Global Champions Tour de Londres (LGCT), Rome et New York et lauréat du circuit pour la deuxième année consécutive, Ben Maher s’est imposé samedi soir dans le Super Grand Prix de Prague. Grâce à cette victoire, il a regagné la Grande-Bretagne avec un joli chèque de 300 000€. Inaugurée l’an dernier, cette épreuve regroupe les dix-huit vainqueurs d’étapes du LGCT ou leurs dauphins en cas de doublon.

En République-Tchèque, le Britannique de trente-six ans s’est une nouvelle fois élancé sur son incomparable Explosion W, qui lui avait déjà offert l’argent individuel et le bronze par équipes aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam, fin août. L’or individuel y était revenu au Suisse Martin Fuchs, qui a cette fois terminé au troisième rang à Prague après une faute de Clooney 51 dans la première manche. Le numéro deux mondial a lui-même été devancé par l’Irlandais Darragh Kenny, qui a conclu ses deux parcours avec un point de temps dépassé sur le puissant et styliste Balou du Reventon.

Pour l’occasion, le chef de piste Italien Uliano Vezzani avait vu les choses en grand en proposant deux parcours à la difficulté certaine. De fait, Ben Maher et son hongre de dix ans ont été les seuls à signer un double zéro qui leur a garanti la victoire. Dans le premier acte, l’Allemand Daniel Deusser, l’Israélienne Dani G. Waldman, ainsi que le Français Julien Épaillard en avaient fait de même. Associé à Scuderia 1918, le premier a finalement commis une faute en seconde manche, contre neuf points pour la cavalière de Caspar 213, et douze points pour le Normand associé au puissant Virtuose Champeix. Ce dernier couple a conclu l’épreuve au douzième rang.