Ben Maher inaugure New York et conserve son titre dans le Longines Global Champions Tour

Parmi les trente-cinq partants du Grand Prix CSI 5* du Longines Global Champions Tour de New York, seuls trois pouvaient prétendre à une victoire sur le circuit samedi soir. Organisée pour la toute première fois dans la Grosse Pomme, sur la Governor Island, la dix-huitième étape de la série été inaugurée par Ben Maher samedi soir. Bien lancé pour s’imposer dans le circuit pour la deuxième année consécutive, le Britannique a réussi son pari en inaugurant l’étape avec son formidable Explosion W. Un mois après avoir ravi l’argent aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam, le duo a en effet remporté sa troisième étape de la saison après celles de Londres et Rome. Au terme d’un barrage à sept, tous deux ont supplanté le centaure allemand Marcus Ehning juché sur Cornado NRW ainsi que le Suisse Martin Fuchs, qui les avait privés l’or à l’occasion du championnat continental. Cette fois, le pilote helvète était en selle sur The Sinner, et non sur son champion Clooney 51. En plus de la dotation de l’étape, Ben Maher est donc reparti avec joli chèque de 294 500 euros.



Parmi les quatre couples français au départ de ce rendez-vous, Simon Delestre et Uccello de Will ont concédé deux fautes en début de parcours. Julien Épaillard et Virtuose Champeix ont quant à eux laissé à terre les deux premiers obstacles. Respectivement juchés sur Atome Z et for Joy van’t Zorgvliet*HDC, Titouan Schumacher et Kevin Staut ont de leur côté préféré abandonner. Auteurs d’une lourde faute sur l’oxer n°9 puis d’un léger refus sur l’entrée du triple, le second couple avait pourtant signé une bonne deuxième place ans la qualificative pour ce Grand Prix.



Un ultime rendez-vous viendra conclure la saison du Longines Global Champions Tour en novembre, puisque lors des play-offs, les dix-huit vainqueurs d’étapes de la saison (ou leurs dauphins en cas de doublons) s’affronteront lors du Super Grand Prix de Prague.