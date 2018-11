Ben Maher, roi du Longines Global Champions Tour

Au bout du suspense, l’ancien numéro un mondial a décroché de main de maître l’ultime Grand Prix de l’édition 2018 du Longines Global Champions Tour. Dernier à s’élancer au barrage, le Britannique s’est imposé de superbe manière, en franchissant la ligne d’arrivée avec près d’une seconde d’avance sur le vice champion olympique Peder Fredricson. Déjà lauréat des étapes de Madrid, Saint-Tropez et Rome, Ben Maher s’offre donc logiquement la victoire au classement général du circuit, couronnant ainsi une saison outdoor tout simplement exceptionnelle.

De son côté, Peder Fredricson nourrissait sans doute d’autres ambitions. Ouvreur du barrage avec le bondissant Hansson WL, le cavalier suédois s’était immédiatement emparé de la tête du provisoire grâce à un rapide parcours sans-faute, et paraissait intouchable au sommet du classement. Les sept cavaliers suivants ont d’ailleurs tous échoué à détrôner le numéro six mondial, qui voyait la victoire s’approcher de plus en plus au fil des minutes. C’était cependant sans compter l’insolente rapidité de Ben Maher et de son alezan de neuf ans qui, rappelons le, n’a découvert le plus haut niveau international qu’en avril dernier.

Accompagné du métronome Don VHP Z, le numéro un mondial Harrie Smolders décroche quant à lui la troisième place de ce Grand Prix, et devance Lorenzo de Luca avec Irenice Horta et Edwina Tops-Alexander sur California, tous deux également auteurs du double sans-faute. En voulant jouer le chronomètre, Pieter Devos, Laura Kraut et Shane Sweetnam ont tous écopé de pénalités dans cette finale, alors qu’Athina Onassis a préféré prendre son temps mais n’a pu éviter une faute avec MHS Going Global.

Côté Tricolore, Julien Epaillard réalise la meilleure performance en terminant onzième sur le Selle Français Virtuose Champeix. Le couple, quatrième de l’épreuve qualificative quelques heures plus tôt, s’est fait piéger à une reprise dans le tour initial de ce Grand Prix. Les choses ne se sont pas non plus passées comme prévu pour Kevin Staut, qui a écopé d’un lourd score de seize points avec Lorenzo. Au départ lui aussi de ce CSI 5* de Doha, Roger-Yves Bost n’est pas parvenu à se qualifier pour le Grand Prix.