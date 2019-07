Ben Maher vient à bout d’un très difficile Prix d’Europe

Comme en témoignent les six éliminations et les trois abandons, le Grand Prix d’Europe du CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle mercredi soir n’a pas été de tout repos pour les meilleurs cavaliers mondiaux. Avec des obstacles très impressionnants et des combinaisons qui demandaient souplesse et puissance, le parcours imaginé par le chef de piste allemand Franck Rothenberger a donné du fil à retordre aux couples. Ben Maher n’a tout de même pas eu froid aux yeux aux rênes de son brillant Explosion W! Le Britannique s’est imposé en maître à la suite d’un barrage explosif, supplantant de quatre-vingt-centièmes de seconde l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar et Rokfeller de Pléville Bois Margot, ainsi que l’un des favoris du public, Daniel Deusser avec son étalon Scuderia 1918 Tobago Z, troisième.

Cinq autres couples ont réussi l’exploit du double sans-faute. Parmi eux, le Belge Olivier Philippaerts et le Néerlandais Marc Houtzager respectivement à la quatrième et cinquième places avec H&M Extra et Sterrehof’s Dante. L’Américain Kent Farrington n’a commis qu’une seule faute avec Gazelle au barrage tandis que sa compatriote américaine Laura Kraut a subi une impressionnante chute sur le dernier obstacle du barrage avec Fleurette. De son côté, Beezie Madden a choisi de préserver Darry Lou en ne prenant pas le départ du barrage.

Seul Tricolore qualifié au barrage, Olivier Robert a laissé à terre deux obstacles avec Vivaldi des Meneaux. L’Aquitain et son bai brun se sont classés septièmes, juste devant le Colombien Carlos Enrique Lopez Lizarazo sur G&C Arrayan et l’Allemand Andre Thieme associé à Aretino 13. Plusieurs duos expérimentés se sont faits piéger, notamment sur le redoutable et mythique double de bidets n°9. Steve Guerdat et Alamo ont fait partie des plus chanceaux et ont écopé d’une seule barre à terre sur l’entrée. Pour d’autres, comme le Canadien Éric Lamaze et sa bondissante Fine Lady 5, la désobéissance a été inévitable. Les locaux Christian Kukuk et et son fidèle Quintino 9 ainsi que Laura Klaphake et Banton Balou, sont partis moins heureux, tous les deux éliminés à la suite de deux dérobades sur cette entrée de combinaison. Notons également la chute de l’Italienne Lucia Le Jeune Vizzini, dont le complice Loro Piana Filou de Muze a profité de la piste aixoise un long moment avant de consentir à se laisser attrapper. Tous deux semblaient également bien se porter.

Pourtant près du but, les Français de l’épreuve Pénélope Leprevost, Kevin Staut et Roger Yves-Bost ont tous les trois laissé une barre à terre, respectivement sur Vino d’Espinet, Urelia Lutterbach et Excalibur dela Tour Vidal*GFE. Sur son surpuissant gris, l’amazone a écopé en plus d’un point de temps après avoir laissé à terre l’avant-dernière palanque.