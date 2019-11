Bertrand Liegard clôture en beauté la saison du Grand National

Pour la septième année consécutive, c’est en Normandie que s’est jouée l’ultime étape du circuit fédéral organisée comme chaque année de main de maître par Jean-Claude Leterrier et toute son équipe de bénévoles. Un président qui se disait “ravi d’organiser ce concours pour la vingt-quatrième année et d’être aussi bien entouré pour le mettre en place. Ravi également de recevoir le championnat de France de para-dressage depuis quelques années. Et ce week-end, deux nouveautés se sont greffées au programme : le Grand Régional de Normandie et des épreuves Clubs organisées le dimanche”.



Très attendu par les écuries encore en lice pour le Top 8 final de cette douzième édition du Grand National FFE – AC Print de dressage, le premier temps fort de ce week-end a donc commencé samedi en milieu d’après-midi au sein du manège du Pôle hippique de Saint-Lô. Avec trois chevaux engagés, c’est Charlotte Chalvignac, ambassadrice de l’écurie Cavalcar – Devoucoux, troisième au provisoire du classement, qui a ouvert les festivités avec Fangarifau avec une moyenne de 67,609 %.



Puis c’est autour de Jean-Philippe Siat (écurie Kineton – Racephoto) et Lovesong de s’emparer du haut du classement provisoire avec une reprise jugée à 70,457 %. Mais le couple Charlotte Chalvignac – Lights of Londonderry, prochain à passer sur le rectangle de dressage, ne lui laisse que quelques minutes pour savourer cette pole position. Avec 71,935 %, le duo champion de France Pro Élite 2019 reprend la main sur le classement.



Marie-Émilie Bretenoux, cavalière de l’écurie Sellerie Kineton, passe également la barre des 70 % avec son fidèle Quartz of Jazz (70,435 %), de retour à ce niveau. Mais c’est finalement, comme l’an passé, Bertrand Liegard (écurie Dy’on – Ketucky Horsewear), seizième de la liste de départ avec Star Wars, qui déroule la meilleure reprise. Très appréciée par les cinq juges, leur reprise est notée à 72,391 %. Une vraie satisfaction pour le cavalier qui espère à présent prendre part à quelques étapes Coupe du monde en cette fin de saison comme à Londres (GBR) et à Malines (BEL). Saint-Lô est également un concours auquel il est très attaché car il est né à quelques kilomètres, à Coutances.



Que ce soit pour le Grand Indoor de saut d’obstacles ou le Grand National de dressage, Saint-Lô était synonyme cette année de doublé ! En jumping, c’est Marc Dilasser qui l’a réalisé mi-octobre, en dressage, c’est Bertrand Liegard qui y parvient.



Revanche prise dimanche après-midi pour Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry dans la Pro Élite Grand Prix Spécial. Avec une moyenne de 72,234 %, le couple devance Marie-Émilie Bretenoux et Quartz of Jazz (70,362 %) et Maxime Collard (écurie Kusmi Tea – AK Collection) associé à Cupido PB (68,979 %).