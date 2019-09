Bonne Chance CW ne retrouvera pas les terrains de concours

Absente de la scène sportive depuis 2016, Bonne Chance est officiellement à la retraite. Blessée depuis le CHI de Genève, l’alezane de treize ans par Baloubet du Rouet devait faire son retour cette année après avoir profité d’un an de convalescence. Malheureusement, son état de santé ne lui permettra apparemment pas de retrouver le sport, comme l’a annoncé sa cavalière Janika Sprunger : “J’aurais aimé qu’elle puisse rester dans le sport plus longtemps, mais il est désormais temps pour elle de se consacrer à sa deuxième carrière, celle de l’élevage, auprès du haras de Clarbec”. L’alezane va en effet rejoindre la Normandie, où sa carrière d’élevage sera gérée par la famille Mégret dans l’enceinte du haras de la Poterie.



Bonne Chance CW avait connu ses plus belles heures en 2015 et 2016, deux saisons lors desquelles elle a participé à la victoire de la Suisse dans la Coupe des nations du CSIO 5* de Falsterbo, remporté la Coupe de Genève, les Grands Prix CSIU 3* de Busto Arsizio et Vejer de la Frontera, et surtout le Grand Prix CSIO 5* de Falsterbo. Avec Janika Sprunger, la jument avait également défendu la bannière suisse lors des championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle en 2015, avec à la clé une médaille de bronze par équipes, ainsi qu’aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro l’année suivante.