Bordeaux accueille l’élite mondiale sur la route de Vegas

Treizième des quinze rendez-vous au programme de la saison 2019-2020 de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles pour la ligue d’Europe de l’ouest, Bordeaux s’apprête à accueillir la crème de la crème du saut d’obstacles mondial. Tout juste repassé numéro un mondial, le Suisse Steve Guerdat sera en effet de la partie avec son excellent Victorio des Frotards, lauréat des deux Grands Prix dont la Coupe du monde du CSI 5*-W de Bâle, en Suisse. Le point d’orgue du rendez-vous aquitain se tiendra samedi soir tandis que le Grand Prix Land Rover, remporté l’an passé par la Normande Félicie Bertrand sur la bondissante Sultane des Ibis se tiendra comme à l’accoutumée dimanche après-midi. Les protégées du haras de Clarbec sont d’ailleurs bien arrivées pour tenter de faire aussi bien.



Vainqueur de la Coupe du monde Longines l’an passé avec Scuderia Tobago 1918, l’Allemand Daniel Deusser sera également présent à Bordeaux pour tenter de conserver son titre. Assuré d’avoir une place pour la finale de la Coupe du monde de Las Vegas, qui se tiendra en avril, le cavalier des écuries Stephex n’aura toutefois pas la pression d’avoir à décrocher son ticket. Relativement bien engagé dans cette course avec vingt-huit points au classement général (contre quarante nécessaires pour une qualification en général), le local Olivier Robert devra impérativement réaliser une performance samedi soir. Dans le cas contraire, sa dernière chance de qualification se jouerait à Göteborg. Côté français, on comptera également sur la présence des olympiques Pénélope Leprevost, Kevin Staut, Roger-Yves Bost et Philippe Rozier.



Vendredi soir, le Derby indoor devrait garantir un spectacle singulier avec la présence des meilleurs français comme Karim Laghouag, Astier Nicolas, Thomas Carlile, ou encore Nicolas Touzaint. Ils affronteront notamment le maitre allemand Michael Jung, qui réalise une fois de plus l’exploit d’également être engagé dans les épreuves de saut d’obstacles.