Bourg-en-Bresse accueille son annuel CSI 4*

Le CSI 4* du Jumping international de Bourg-en-Bresse se déroulera de jeudi à dimanche au cours de neuf épreuves qui se clôturerons le dernier jour par le Grand Prix de la Ville. Remporté depuis 2014 par des cavaliers français, il avait couronné Alexis Deroubaix l’an passé avec son exceptionnel Timon d’Aure. Le Normand sera de nouveau présent avec la même monture cette année, et devra faire face à Mathieu Billot, déjà tenant du titre en 2016 et 2017 avec Shiva d’Amaury. Sélectionné pour la Coupe des nations Longines de Saint-Gall, Nicolas Delmotte, vainqueur en 2015, tentera de renouveler à nouveau de défi, cette fois avec Urvoso du Roch. À cette liste s’ajoute d’autres français de renom comme les médaillés olympiques Roger-Yves Bost et Philippe Rozier, ou encore leur compatriote double médaillé d’argent aux Jeux équestres mondiaux de Normandie en 2014, Patrice Delaveau. Auteur d’un beau double sans-faute lors de la Coupe des nations Longines de La Baule, Thierry Rozier tentera de briller à nouveau ce week-end mais sans sa Venezia d’Ecaussinnes. La française Alexandra Ledermann, médaillée olympique des jeux d’Atlanta en 1996 et deuxième du Grand Prix CSI 4* de Bourg-en-Bresse l’an dernier s’ajoutera à la longue liste des tricolores présent ce week-end. En tout, une quarantaine de cavaliers français sont attendus dans le label CSI 4*.



Les étrangers seront également de la partie puisqu’une vingtaine de nations sont engagées. La Grande-Bretagne comptera sur la présence de John Whitaker. Âgé de soixante-trois ans, le légendaire cavalier de Milton tentera de s’imposer et sera accompagné de son fils Robert. De leur côté, les Belges seront notamment représentés par la cinquante-et-unième cavalière mondiale Gudrun Pateet et son étalon de onze ans Sea Coast Valdelamadre Clooney. Elle sera accompagnée par ses compatriotes Christophe Vanderhasselt et Dominique Hendrickx. La Nouvelle-Zélande, comptera quant à elle sur une seule cavalière, Samantha McIntosh, tout juste de retour de La Baule.

Également présents en voisins, les Suisses tenteront de s’illustrer, à l’instar de Romain Duguet et Niklaus Rutschi.

Kara Chad sera la seule canadienne à concourir, cependant, le concours accueille un autre canadien : Éric Lamaze. Le champion olympique compte entrainer ses élèves mais ne concourra pas. Ce cavalier, personnage emblématique du CSO international est l’invité d’exception de cette édition. Dans un communiqué, l’organisation du concours annonce qu’elle tentera d’ailleurs de lui consacrer une conférence de presse.