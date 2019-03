Brian Moggre ravit sa première Coupe du monde Longines à dix-sept ans

Hier, le Grand Prix Longines du CSI 3*-W d’Ocala représentait la dernière chance pour les cavaliers Nord-américains de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde Longines. Le chef de piste allemand Olaf Peterson Jr. a imposé un tempo soutenu sur le premier parcours, sans quoi des points de temps dépassé s’ajoutaient au compteur des cavaliers. Avec six parcours à un point, trois autres à cinq points et cinq à neuf points, l’équation a été difficile à résoudre ! Ainsi, seuls six concurrents ont réussi à atteindre le barrage ; tous étaient plus expérimentés que Brian Moggre. Et pourtant, le jeune premier de dix-sept ans a conclu ce deuxième acte avec le temps le plus rapide et une assurance qui impressionnante sur son hongre de dix ans MTM Vivre le Reve. L’Américain a ainsi remporté son premier Grand Prix à 1,60m, deux jours après s’être illustré dans l’épreuve qualificative. Trois dixièmes derrière, l’Allemand Andre Thieme et son Aretino ont réussi à se hisser sur la deuxième marche du podium. En troisième position, Sharn Wordley avec son fidèle Casper a lui aussi réussi un double sans-faute.



Après cette épreuve, les noms des qualifiés de la ligue nord-américaine sont donc connus. Pour la côte Est, de grands noms du sport seront normalement présents à Göteborg tels que Beezie Madden, McLain Ward, Laura Kraut, Devin Ryan, ou encore Lucy Davis. L’Irlandais Shane Sweetnam et le Suisse Beat Mändli y ont eux aussi décroché leurs tickets comme “extras”. Pour la côte Ouest, moins de monde a été sélectionné mais Richard Spooner, Eve Jobs, Kelli Cruciotti, ainsi que l’Égyptien Nayel Nassar se sont qualifiés.

Malheureusement, le gagnant du week-end Brian Moggre ne pourra être au départ de la finale du circuit, du 3 au 7 avril. Ses vingt points obtenus hier n’ont pas suffit à lui offrir une place pour la Suède.