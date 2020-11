Pour cette épreuve cotée à 1,55m, cinquante partants se sont élancés dès 14h15. Le parcours s’est avéré sélectif et le temps imparti de soixante-douze secondes a piégé plusieurs couples, à l’instar de l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar et son expérimenté Rokfeller de Pleville Bois Margot, qui a écopé d’un point de temps dépassé, le privant de qualification pour le barrage. Ils ont justement été neuf à déjouer toutes les difficultés de ce tour initial, leur permettant ainsi d’accéder à la finale au chronomètre. Parmi eux, un seul Français, Mathieu Billot aux rênes de Quel Filou 13. Le duo est par ailleurs sélectionné pour la Coupe des nations qui se tiendra sur cette même piste la semaine prochaine. Premier à s’élancer au barrage, ces derniers ont signé le premier temps de référence grâce à un double sans-faute parfaitement exécuté. Leur ultime parcours, déroulé en 40’’99, n’a cependant pas été suffisant pour espérer mieux qu’une sixième place. À sa suite, le Britannique Robert Smith a également déroulé un nouveau parcours vierge de pénalité avec Ilton, plus lent cependant que celui du Français, et les deux complices se sont classés à la septième place finale. À domicile, Luciana Diniz s’est ensuite élancée à la poursuite de la victoire avec Vertigo du Désert. Un temps en tête, elle a finalement dû s’avouer vaincue par la fougue de Bryan Balsiger. Le Suisse, parti trois numéros derrière, a franchi la ligne d’arrivée avec un petit centième d’avance sur la Portugaise ! Avec sa jument Twentytwo des Biches, le jeune cavalier de vingt-trois ans s’est donc adjugé ce Grand Prix. Le podium de l’épreuve a été complété par le Belge François Mathy Jr, en selle sur Uno de la Roque. Également doubles sans-faute, le Brésilien Yuri Mansur et la Néerlandaise Kim Emmen ont terminé aux quatrième et cinquième places, respectivement associés à Qh Alfons Santo Antonio et Jack van het Dennehof. Dernier à s’élancer, le Britannique John Whitaker n’a pu éviter une barre avec Unick du Francport, assurant Bryan Balsiger de gagner l’épreuve.