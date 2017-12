Cabrio van de Heffinck célèbre ses adieux à Malines

C’est entre les deux épreuves de saut d’obstacles du jour au CSI 5* de Malines que la nouvelle a été officialisée : Cabrio van de Heffinck n’apparaitra plus sur les pistes internationales. L’étalon gris, qui évoluait depuis presque dix ans avec le Belge Olivier Philippaerts, part à la retraite. C’est à domicile que le puissant étalon a célébré ses adieux, devant des spectateurs émus.

Olivier Philippaerts a dû composer avec son émotion, et pour cause, il montait Cabrio van de Heffinck depuis 2008 ! C’est en effet avec le fils de Cassini I, et Calito par la mère, que le jeune Belge avait débuté les compétitions internationales, notamment sur le circuit Juniors. Gravissant les échelons un à un tous les deux, le duo avait atteint son apogée en 2012 en décrochant de manière spectaculaire le mythique Grand Prix 5* de Calgary, au Canada. En 2014, le couple avait même été sélectionné dans l’équipe pour les championnats du monde de Caen, en Normandie.

Malheureusement, de petites blessures survenues mi 2015 et fin 2016 avaient engendré des résultats en dents de scie. Malgré ça, l’étalon laisse derrière lui une belle carrière, qui devrait en plus se poursuivre en tant que reproducteur. Il devrait d’ailleurs passer ses prochaines années au haras Zangersheide, en Belgique.