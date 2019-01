California d’Horset part chez Phillipp Dutton

Au Lion d’Angers, à l’occasion du championnat du monde des chevaux de six ans, California d’Horset et son cavalier et propriétaire Yannick Dirou ont terminé à une admirable cinquième place, quelques semaines après avoir décroché le titre national. Ce sera en réalité leur dernier concours ensemble, après deux saison remplies de succès. En effet, l’élégante baie brune a tapé dans l’œil du cavalier américain Philipp Dutton. Désormais âgée de sept ans, celle-ci va donc venir renforcer son piquet de chevaux et devra donc bientôt prendre la relève notamment de ses deux hongres : I’m Sew Ready et Z. Ce dernier a d’ailleurs permis à son cavalier de se classer treizième lors des derniers Jeux Équestres Mondiaux, à Tryon.

Philipp Dutton a semblé ravi d’accueillir cette jument prometteuse au sein de ses écuries. “Cette jument a été très bien formée par Yannick Dirou. […] Elle est une athlète formidable, un cheval idéal pour le complet. […] Je n’ai jamais eu de très bonne jument dans ma carrière, donc cela sera amusant de voir jusqu’où nous pouvons aller !”, a-t-il commenté.



California d’Horset est née au Haras de l’Horset, au cœur de la Manche. Elle a ensuite été rachetée par Yannick Dirou, qui avait monté sa demi-sœur Tacoma d’Horset quelques années plus tôt. Encore trop délicate, la jument n’a pas concouru à quatre ans. L’année qui a suivi, la jeune athlète a toutefois obtenu une cinquième place lors du championnat des Cycles Classiques des cinq ans, à Pompadour.



Un an plus tard, lors de ce même championnat, cette fois-ci destiné aux six ans, California d’Horset ! La jument se révèle alors aux yeux de tous. Yannick Dirou l’avait à l’époque décrite en ces termes au micro de la Société Hippique Française : “C’est une jument que j’aime beaucoup, elle se déplace très bien. Elle a une bonne amplitude sur le cross, beaucoup d’équilibre. Elle a vraiment le physique des chevaux qu’on recherche actuellement dans le sport moderne”. Il ne croyait pas si bien dire car quelques semaines plus tard, la jument était vendue à Philipp Duton. On a donc hâte de revoir cette élégante jument sous la selle du cavalier américain lors de futures échéances !