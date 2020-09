Âgée de seize ans, il est l’heure pour Ilona Mezzadri de laisser définitivement les épreuves Poneys derrière elle. Atteignant la limite d’âge pour concourir à l’international dans la catégorie, elle passe définitivement à cheval. Sa complice depuis 2016, Callas Rezidal Z, change donc par conséquent de cavalière. “Vous le savez, mes années à poney se terminent et avec elles la fin de mon aventure avec la Queen. Callas aura partagé quatre ans de ma vie! Elle a rempli ma vie d’amour et de joie, de passion et d’émotions, elle était et restera mon rayon de soleil”, s’est-elle exprimée dans un hommage publié via ses réseaux sociaux.

Pilier de l’équipe de France Poneys, le couple s’est adjugé trois médailles de bronze lors des deux championnats d’Europe qu’il a disputé à Bishop Burton et Strzegom, respectivement en 2018 et 2019. À chaque fois récompensées du bronze par équipes, Ilona et Callas ont également empoché le bronze en individuel l’an passé. Du côté des championnats nationaux, qui se tiennent au cœur du parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron, le duo est double champion de France en As Élite Excellence, en 2018 et 2019. Lors de leurs premier championnat en 2017, en As Élite, c’est l’argent qui était venu couronner leur progression après seulement quelques mois de concours.

Décrite par sa cavalière comme “attachante, bouillonnante, boulimique, explosive, avec son envie de gagner et ses “sourires” à la remise des prix, Callas ne fait rien à moitié”, la grise comptabilise d’innombrables victoires sous la selle d’Ilona Mezzadri. Si le couple a remporté en 2018 le Grand Prix du CSIOP de Hagen, après avoir terminé deuxième de la Coupe des nations avec un double sans-faute, Ilona et Callas ont également été de l’équipe gagnante de la Coupe des nations du réputé BIP de Fontainebleau la même année. En 2019, c’est la Coupe des nations d’Opglabbeek qui est tombée dans leur escarcelle, ainsi que le Grand Prix du CSIP du Mans en fin de saison. Du côté de leurs victoires sur le circuit national des Grands Prix As Élite Excellence, le plus haut niveau pour les Poneys, notons ceux de Mantes-la-Jolie en 2017, Lamotte-Beuvron, Auvers, Le Mans et Saint-Lô en 2018, Lamotte-Beuvron à nouveau en 2019 ainsi que Bonneval en début de saison 2020. Le circuit Super As les a également vu triompher à de multiples reprises, comme en 2018 au Salon du Cheval de Paris, à Barbizon, Tours-Pernay et Jardy, où la paire s’est adjugée à chaque fois le Grand Prix Élite Excellence et l’épreuve de vitesse le premier jour. En début d’année à Bordeaux, étape de ce circuit, l’épreuve de vitesse le premier jour leur est également revenue.

Pour leur dernière compétition, fin août lors du CSIOP de France organisé dans le cadre du Fontainebleau Classic Summer Tour 2, Ilona et Callas ont été auréolées d’une ultime victoire. Elles ont réalisé un double sans-faute dans la Coupe des nations, et aux côtés de Lola Brionne, Anna Szarzewski et Jeanne Hirel, respectivement en selle sur Clémentine, Vaughann de Vuzit et Armene du Costilg, l’équipe de France A s’était donc imposée.

C’est la jeune Emma Koltz, quinze ans, qui a la lourde tâche de prendre les rênes de la compétitive Callas Rezidal Z. Le nouveau couple est déjà apparu en compétition le week-end dernier, s’imposant d’emblée sur une épreuve Amateurs à 1,10m. Ilona Mezzadri continue elle sa carrière à cheval, dans la catégorie Juniors, grâce à Arcy Fou. Une transition déjà bien amorcée puisqu’ils ont d’ailleurs remporté leur premier Grand Prix lors du CSIOJ organisé dans le cadre du Fontainebleau Classic Summer Tour 2 fin août.

