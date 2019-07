Canteleu accueille la huitième étape du Grand National

C’est sur leur deux carrières dont la nouvelle mesurant 100m x 60m que les organisateurs du haras du Loup recevront Pros et Amateurs de jeudi à dimanche prochains dans les vingt-cinq épreuves au programme. Dans le Grand Prix Pro Élite à 1,50m, prévu dimanche à partir de 13h45 et dessinée par Michel Chambon, sont engagées deux écuries très en forme ces derniers week-ends sur le circuit.



L’écurie Or Vet – Ar Tropig, en tête du classement provisoire, sera au départ de cette étape normande. Le nouveau champion de France Pro Élite, Benoit Cernin, fera le déplacement depuis la Bourgogne et prendra le départ de cette épreuve avec trois chevaux : Uitlanders du Ter, Unamour du Suyer et Vackanda de Lojou.



L’écurie GEM Equitation, deuxième au provisoire, qui s’est imposée lors des deux dernières étapes courues sera aussi au rendez-vous. Thomas et Mathieu Lambert, vainqueurs respectivement des étapes de Lamballe (22) et de Villers-Vicomte (60) ne feront en aucun cas non plus l’impasse sur cette étape. L’aîné de la famille, Thomas, a engagé Univers de Ch’ti et Thalie St Loise alors que son frère Mathieu sellera Apollon des Baleines et Volcan du Sartel.



Marc Dilasser, ambassadeur de l’écurie Lencare – JL Horse Concept, troisième au provisoire, sera également à Canteleu. Vainqueur de l’étape de Vichy (03) et de Tours Pernay (37), il prendra part au Grand Prix Pro Élite avec Indigo Blue Biolley et Abricot Ennemmelle avec qui il finissait septième des championnats de France à Fontainebleau (77) fin juin.



Tout juste rentré du CSIO 5* de Falsterbo (SWE) où il signait les meilleures performances françaises aussi bien dans le Grand Prix que dans la Coupe des nations avec Quel Filou 13, Mathieu Billot sera également de la partie avec trois chevaux : Bad Boy du Bobois, Lagavulin 2 et Shiva d’Amaury. Il sera également accompagné de sa coéquipière Vanessa Martinez pour le compte de l’écurie Planète Broderie – Euro Mat.



Font également partie de la liste des engagés : Alexis Deroubaix, neuvième des derniers Jeux équestres mondiaux disputés à Tryon (USA) en septembre dernier. Il profitera de cette étape pour lancer dans le grand bain son cheval de huit ans, Bornthis Way Chapelle. L’écurie Selleria Equipe – Egide sera au complet car Thierry Lambert, son coéquipier prendra part quant à lui au Grand Prix avec Vishnou Un Prince. Des couples qui ont montré leur bonne forme ces derniers week-ends comme François-Xavier Boudant (écurie Leclerc – Crea Vert), vainqueur dimanche du Grand Prix Pro 1 1,45m de Notre-Dame-d’Estrées, Aymeric de Ponnat (écurie de Montchevreuil – Rheovatis) avec Gomez TM et Elize qui remportait le Grand Prix du CSI 2* du Mans (72) ou encore Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles) qui se classait quatrième du Grand Prix du CSI 3* de Mons (BEL) avec Requiem de Talma.