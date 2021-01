Le Winter Equestrian de Wellington est l’occasion de voir de nouveaux couples se former et évoluer. Caitlin Creel, vingt-cinq ans, en a profité pour effectuer ses premiers parcours – nationaux puis internationaux – avec HH Conrad. L’étalon de seize ans est une monture de choix pour l’Américaine, qui avait vu Liberty Son 2 prendre sa retraite en fin d’année dernière. La première apparition internationale du nouveau couple a eu lieu le week-end passé à l’occasion du CSI U25. Sans réaliser de grandes performances, le nouveau duo continue d’apprendre à se connaître tranquillement sous le soleil de côte est américaine. La jeune femme a écrit sur ses réseaux sociaux: “Juste un gentleman des temps modernes. Je dois me pincer pour y croire. […] J'ai hâte de continuer à apprendre de Conrad.”