Cathrine Dufour et Bohemian font une entrée fracassante à Herning

Bohemian n’a que neuf ans, et pourtant, il a déjà tout d’un grand ! Hier après-midi à Herning, au Danemark, le magnifique alezan brûlé monté par Cathrine Dufour a pris part à sa toute première Coupe du monde de dressage… qu’il a remporté ! Une sacrée performance pour ce fils de Bordeaux, qui a conclu la Reprise Libre en Musique avec l’excellente moyenne de 88,190%. Sur la musique de Queen, lui et la Danoise ont battu leur record personnel, qui était jusqu’alors de 85,390% récoltés au CDIO d’Aix-la-Chapelle en juillet. Il y a fort à parier que ce couple va faire parler de lui dans les mois qui viennent !

Révélés au plus haut la saison dernière, l’Allemand Benjamin Werndl et Daily Mirror 9 ont également signé leur meilleure reprise en sortant du rectangle avec 85,545%. Une moyenne qui leur a valu la deuxième place, devant leurs compatriotes Helen Langehanenberg et Damsey FRH. Troisièmes de la finale du circuit la saison dernière, à Göteborg, en Suède. Le couple n’avait plus concouru internationalement depuis le CHIO d’Aix-la-Chapelle, il y a trois mois.



Notons également l’entrée en matière très réussi de Fiontini, quatrième de l’épreuve avec l’Espagnol Severo Jurado Lopez. Triple championne du monde chez les Jeunes chevaux, cette dernière faisait aussi ses débuts en Coupe du monde de dressage. Âgée de neuf ans, elle a récolté 83,320% de la part des juges.

Lauréats de cette étape la saison dernière, Daniel Bachmann Andersen et Blue Hors Zack sont quelque peu passés à côté de leur rendez-vous cette fois-ci en concluant l’épreuve à la cinquième place.