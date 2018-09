Championne du monde, Simone Blum rentre dans l’histoire

Dimanche dernier est une journée qui restera gravée dans l’histoire du saut d’obstacles. Au terme d’une finale haletante et indécise jusqu’au bout, Simone Blum a décroché le titre mondial. En Caroline du Nord, l’Allemande est ainsi devenue la seconde femme à être sacrée championne du monde, trente-deux ans après la Canadienne Gail Greenough. “Pour moi, être une femme ou un homme n’a pas d’importance. Je suis juste championne du monde et infiniment heureuse. Je ne peux pas décrire ce que je ressens tellement c’est fort”, a déclaré la jeune bavaroise. Accompagné de son impériale DSP Alice, l’amazone n’a concédé qu’un point de temps sur les deux manches finales pour terminer ces championnats avec 3,47 points. Elle en a profité aussi pour offrir à la Mannschaft son premier titre individuel depuis 1994 (et le sacre de Franke Sloothaak). Sur le podium, Simone Blum a devancé deux cavaliers suisses. Martin Fuchs et Clooney 51 ont décroché une superbe médaille d’argent avec un total de 6,68 points. Steve Guerdat s’est paré du bronze avec sa protégée Bianca. Le champion olympique Suisse s’est même offert le luxe de signer le seul double sans-faute de cette finale et a terminé avec un score rond de 8 points. Les deux cavaliers helvètes ont ainsi les deux premières médailles individuelles suisses aux championnats du monde !

Du côté des Français, Alexis Deroubaix a achevé ses premiers championnats Seniors par une superbe neuvième place. En selle sur l’excellent Timon d’Aure, le Nordiste a réussi à se hisser en finale, de laquelle il est sorti avec cinq points.