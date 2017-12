Changements pour le Global Champions Tour

Jan Tops a visiblement terminé son agencement de concours pour 2018 ! Le circuit du patron néerlandais commencera une fois de plus en terres mexicaines, par l’étape de Mexico, du 22 au 25 mars. Une semaine plus tard, les sauteurs se retrouveront sur les plages de Miami, aux Etats-Unis. Direction la Chine par la suite, à Shanghai. Même ce sont quasiment les trois étapes les plus récentes, elles se sont déjà bien inscrites dans les habitudes ! C’est le 4 mai que le circuit débarque enfin en Europe, dans la grande piste en herbe de Madrid, puis se poursuit à Hambourg.

Début juin, le Global Champions Tour posera ses valises pour la première fois en France, à Saint-Tropez. La commune du sud fait son entrée pour la première fois dans le circuit. Anciennement organisé par les équipes de la richissime cavalière grecque Athina Onassis, le concours sera désormais mené par Jan Tops. Les sauteurs restent en Côte d’Azur et n’auront que quelques kilomètres à faire pour aller à Cannes, puis à Monaco. Cette dernière étape n’est pas encore confirmée, étant encore juxtaposée sur le même week-end que le CSI 5* du Paris Eiffel Jumping, également incertain. Chantilly, Berlin, Londres, Valkenswaard puis Rome seront les dernières étapes.

La finale du circuit se tiendra une fois encore à Doha, au Qatar, début novembre. Mais le Global Champions Tour voit les choses en grand cette année et organisera un play-off à Prague, en République Tchèque, mi-décembre.