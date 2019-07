Charlotte Chalvignac sacrée meilleure cavalière française de dressage

Contre toute attente, Charlotte Chalvignac et Lights Of Londonerry sont les heureux gagnants du championnat de France Pro Élite, qui s’est tenu à Vierzon le week-end dernier. L’épreuve s’est courue samedi et dimanche. La cavalière internationale Morgan Barbançon avait pris les commandes dès le premier jour, en recevant la note de 72,435% samedi avec son complice Sir Donnerhall II. Elle avait donc un peu d’avance sur Charlotte Chalvignac, notée à 71,739 % et Anne-Sophie Serre, dont la reprise lui a valu une note de 69,304 %.

Le lendemain, lors du Grand Prix Spécial, Charlotte Chalvignac et Lights Of Londonderry ont repris les devants en s’imposant avec 73,043 %, et signant la victoire contre Morgan Barbançon et ses 72,021 %. Les juges ont donc laissé la troisième marche du podium à Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa, en leur attribuant la note de 70,043 %.



À vingt-huit ans, Charlotte Chalvignac s’est vue prendre la couronne de championne de France Pro Élite, avec 144,782 points, contre 144,456 points pour sa dauphine. Pourtant, l’amazone ne monte l’alezan que depuis quelques mois et participait là à son tout premier championnat de France Pro Élite. “C’est fabuleux !”, s’est réjouie la gagnante. “Morgan est une cavalière que j’admire beaucoup et c’est vrai qu’être devant elle, c’est un peu une double victoire ! Pour mon premier championnat Pro Élite, je voulais être dans les cinq premiers, surtout qu’il y avait une vraie concurrence. J’ai récupéré Lights début mars. J’ai la chance de bénéficier de l’énorme gentillesse de Bernadette Brune qui me confie le cheval pour les saisons prochaines et sa retraite à venir. C’est un cheval qui a beaucoup de caractère et on s’entend à merveille, dès le début ça a matché !”