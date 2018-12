Christian Ahlmann a remporté la Coupe du monde de Malines devant Kevin Staut et Harrie Smolders.

La neuvième étape de la Coupe du monde s’est tenue cet après-midi à Malines, en Belgique, où trente-neuf concurrents ont pris le départ. Mais le parcours dessiné par le Belge Eddy Geysemans a fortement sélectionné les aspirants à la victoire : ils n’étaient que quatre à sortir de piste sans pénalité et à accéder au barrage. En cause : un parcours technique et un temps imparti serré. Pour le chef de piste, mieux valait ne pas modifier le chronomètre : « Les meilleurs ont été capables de le faire », a-t-il souligné. D’autant que le barrage a été riche en suspense.



En ouverture, le Français Kevin Staut a monté un beau parcours aux rênes d’Edesa’s Cannary. Avec ce Holsteiner de 10 ans, qu’il monte depuis octobre, il établit un temps de référence de 40’98. Le Néerlandais Harrie Smolders ne parvient pas à le battre, même avec son Don VHP Z N.O.P., médaillé d’argent aux championnats d’Europe 2017. Ludger Beerbaum et Casello écope de 14 points, tandis que le dernier à s’élancer, son compatriote allemand Christian Ahlmann, ne tergiverse pas : il gagne une seconde sur son concurrent français, pour finalement remporter l’épreuve en 39’87.



Cette victoire lui permet de remonter à la sixième place du classement provisoire du circuit Coupe du monde, pour la finale de Göteborg, en Suède, en avril 2019. Kevin Staut remonte quant à lui à la troisième place, derrière l’Allemand Daniel Deusser et le Suisse Steve Guerdat. Chez qui aura lieu la prochaine étape Coupe du monde, à Bâle, dans deux semaines.