Christian Ahlmann magistral dans la Coupe du monde de Leipzig

Le public allemand est passé par toutes les émotions cet après-midi, dans la dixième étape du circuit Coupe du monde, qui se tenait à Leipzig. Sur un parcours dessiné par Frank Rothenberger, peu de cavaliers s’en sont sortis sans peine, si bien qu’ils n’était que sept, sur quarante, à se qualifier pour le barrage. Le premier à y parvenir est le Néerlandais Leopold van Asten, accompagné de VDL Groep Beauty, qui déclenche des salves d’applaudissements. A l’issue de la première manche, les spectateurs peuvent s’estimer heureux que quatre cavaliers nationaux viennent de nouveau tenter leur chance sous leurs yeux : Tobias Meyer, Daniel Deusser, Marcus Ehning et Christian Ahlmann. Côté Français, Olivier Robert livre un très beau parcours, sur son fidèle Anglo-arabe Tempo de Paban, mais écope malheureusement d’un point de temps dépassé. Celui qui figurera en huitième position au classement final pourra se féliciter de se qualifier pour la finale du circuit, se tenant à Göteborg en avril. Quant à Kevin Staut, qui présentait Lorenzo, il sort de piste avec douze points.



Au barrage, seuls trois cavaliers parviendront au sans-faute. D’abord François Mathy Jr, qui met la barre haut avec un chronomètre de 41’49. Les Allemands Daniel Deusser et Marcus Ehning sont tous deux pénalisés de quatre points, l’Italien Lorenzo de Luca ne se montre pas aussi rapide. Et puis, Christian Ahlmann entre en piste. Majestueux sur son grand Caribis Z, qu’il n’a pas besoin de pousser tant celui-ci avale les foulées, il dépasse sans mal le temps du Belge, arrêtant le chronomètre à 40’70. Celui qui était le dernier à partir savoure sa victoire, saluant le public la bombe levée. En remportant ce Grand Prix, il s’offre un doublé sur le circuit, puisqu’il avait déjà gagné, trois semaines plus tôt, l’étape de Mâlines.



Tous les résultats ici.