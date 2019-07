Christian Ahlmann signe le doublé pour achever le CSI de Paris

Hier, l’ultime après-midi du Longines Paris Eiffel Jumping a commencé par l’image magique des cavaliers de la Route Eiffel arrivés au terme de leur pérégrination en région parisienne et dans le rues de Paris, escortés par la prestigieuse Garde Républicaine. Que de souvenirs pour ces cavaliers amateurs accueillis dans l’arène du Champ de mars. Un tableau qui démontrait que le Longines Paris Eiffel Jumping n’est en rien un concours hippique comme les autres : ouvert à tous, à tous chevaux, tous cavaliers et toutes sortes d’équitations.

Puis, place au dernier grand moment de sport de ce merveilleux week-end, le Longines Eiffel Challenge, un Grand Prix secondaire à 1,55m avec barrage. Lors de la reconnaissance, Christian Ahlmann, lauréat du Grand Prix phare la veille, l’avait déjà annoncé : “Celui-là, je vais aussi le gagner!” Aucune bravade dans ses propos, juste une certaine confiance en soi. En faisant partie des quatorze barragistes sur quarante-quatre partants, l’Allemand remplissait déjà la première moitié de son contrat. Son parcours de barrage fut une véritable démonstration de fluidité et de dressage, enlevant au final plus de 60 centièmes de seconde au pourtant très rapide Égyptien Abdel Saïd, associé à Jumpy van de Hermitage, et plus d’une seconde à Ben Maher, en selle sur Don Vito, sans vraiment donner l’impression de faire forcer sa jument. “C’est un week-end incroyable ! Il y a des fois comme ça, on l’on peut être dans une bonne passe, comme cela l’a été pour moi ces derniers jours et, dans ces moments-là, tout peut arriver, comme remporter les deux Grands Prix d’un même concours! Je suis vraiment fier de mes chevaux et de mon équipe. Chacun a fait un travail magnifique.” C’est la première fois de l’histoire du Longines Paris Eiffel Jumping qu’un même cavalier signe le doublé dans les deux Grands Prix… Et pourtant, Ailina est une jument qu’Ahlmann connaît à peine. “C’est une jument que monte habituellement Judy Ann (Melchior, sa compagne, ndlr), avec laquelle elle a déjà couru plusieurs Grands Prix 5*. C’est une très bonne jument avec beaucoup d’expérience, elle connait parfaitement son job comme tout le monde a pu le voir!” Hier, après sa première victoire, Christian Ahlmann révélait que Judy Ann Melchior, qui venait de mettre leur deuxième enfant au monde, ne voyait pas forcément d’un bon œil que le jeune papa parte aussi vite, en compétition. Cette fois-ci, le double vainqueur parisien peut rentrer tranquille à Zangersheide : il n’y aura pas de scène de ménage!



Les Français en demi-teinte

Trois cavaliers français s’étaient glissés parmi les quatorze barragistes. Une belle performance qui ne s’est pas transformée dans le tie-beak : Simon Delestre a terminé huitième avec Filou Carlo Zimequest, Julien Epaillard onzième avec Queeletta et Pénélope Leprévost quatorzième et dernière de ce barrage avec Andiamo Semilly.