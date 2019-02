Christian Ahlmann vise juste à Treffen

Dimanche après-midi dans le lumineux manège du Glock Horse Performance Center, le Grand Prix CSI 5* de Treffen (Autriche) a tenu ses promesses. Au sein des prestigieuses installations de l’armurier Gaston Glock, Christian Ahlmann est parvenu à brillamment s’imposer avec plus d’une seconde et demi d’avance sur le deuxième. Avec Clintrexo Z, l’Allemand a réussi à imprimer un rythme soutenu et à effectuer des virages extrêmement serrés lors du barrage. Avec son fils de Clintissimo Z, le Germanique forme un duo solide puisqu’ils viennent de remporter leur quatrième Grand Prix depuis le début leur association, début 2018. En effet, le couple a auparavant été victorieux lors des CSI 4* de Wiesbaden et Münster ainsi qu’à l’occasion de la Coupe du monde Longines de Malines, fin décembre.



Marlon Módolo Zanotelli a réussi à terminer deuxième de l’épreuve avec Icarus. Le Brésilien s’est particulièrement bien comporté pour son tout premier Grand Prix CSI 5*. À la troisième place, Max Kühner est parvenu à effectuer un joli double sans-faute devant son public avec son fidèle Cornet Kalua. Le hongre de quatorze ans n’avait pourtant plus obtenu de classements en Grand Prix CSI 5* depuis l’étape de Coupe du monde bordelaise en février 2018 ! Le couple signe donc une performance encourageante pour la suite de la saison.



La quatrième et la cinquième place ont été obtenues respectivement par la Suédoise Malin Baryard-Johnsson et le Néerlandais Jur Vrieling, respectivement associés à H&M Indinia et VDL Glasgow vd Merelsnest N.O.P. Ces derniers ont par ailleurs brillé tout au long du week-end puisqu’ils ont gagné les deux autres épreuves majeures du concours autrichien.



Côté français, le Grand Prix ne s’est pas déroulé comme espéré. Le numéro un français, Kevin Staut a été le seul à finir le parcours avec Viking d’la Rousserie. Le couple a terminé à la trentième place à cause de deux barres tombées, dont une sur le premier obstacle. Emeric George avec Chopin des Hayettes et Julien Epaillard avec Usual Suspect d’Auge ont décidé quant à eux de ne pas aller au bout du parcours après avoir fauté à plusieurs reprises.