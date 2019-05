Christopher Burton s’offre Saumur pour la deuxième année consécutive

Le Saumur Complet 2019 est l’un des grands rendez-vous du concours complet en France. Ce week-end de compétition s’est terminé au son de l’Advance Australia Fair, l’hymne australien, grâce à la victoire de Christopher Burton et Polystar 1 dans le CCI4*-L. Juste derrière, les Français n’ont pas démérité, et sept d’entre eux se sont hissés de la deuxième à la huitième place.

Christopher Burton, le grand gagnant de l’épreuve est fan des concours français, notamment celui de Saumur, auquel il participe depuis 2012. Depuis vendredi, le couple a maitrisé avec perfection les trois étapes de la compétition, comptabilisant finalement un total de 31,8 points. L’épreuve de saut d’obstacles leur a particulièrement réussi, Polystar 1 ayant déjà concouru sur des parcours à 1,45m en CSI 4*. Somme toute, cette première place n’est que la répétition de sa performance de l’année dernière, où il a également empoché la victoire.



Les complétistes français ne se sont pas laissés faire pour autant. Les meilleurs se sont rangés de la deuxième à la huitième place. Jean-Lou Bigot est donc monté sur la deuxième marche du podium avec son Selle Français Utrillo du Halage. Le duo a réalisé le meilleur chronomètre lors de l’épreuve du cross, avec seulement 2,4 points de temps, et un total de 36,2 points.

La troisième place est revenue à Christopher Six et son Totem de Brecey. Tous deux se sont distingués au classement provisoire dès le début, grâce au sérieux potentiel du cheval en dressage.

Le jeune étudiant à Sciences-Po Paris Victor Levecque s’est offert la quatrième position avec son fidèle RNH MC Ustinov. Une barre à terre à l’obstacle les a empêchés d’accéder au podium, mais le jeune pilote n’a pas à rougir de cette belle expérience engrangée.

Quant à Julien Guillot et Elvis, ils peuvent être fiers de leur cinquième place. Le cavalier amateur a abordé le concours avec application, une technique qui a payé. Le légendaire complétiste Nicolas Touzaint a fini à la sixième place avec Absolut Gold, l’épreuve du cross ne leur ayant pas réussi.