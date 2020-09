Place forte du saut d’obstacles mondial, l’Hubside Jumping de Grimaud a été un acteur primordial dans la relance du sport de haut niveau post-confinement. De la mi-juin à la fin août, le site azuréen a accueilli six semaines de concours, parmi lesquelles les deux seuls CSI 5* courus à date dans le monde. Bonne nouvelle ! Sadri Fegaier, organisateur et propriétaire des lieux, confirme cinq nouvelles dates, dont deux encore en 5*. Les meilleurs cavaliers et montures installés en Europe ont ainsi rendez-vous à Grimaud :

. du 10 au 13 septembre pour les CSI 4, CSI 2 et CSI 1*

. du 17 au 20 septembre pour les CSI 5, CSI2 et CSI 1*

. du 23 au 27 septembre pour les CSI 5, CSI 3, CSI 2 et CSI 1*

. du 7 au 11 octobre pour les CSI 4, CSI 3, CSI 2 et CSI 1*

. du 14 au 18 octobre pour les CSI 4, CSI 3, CSI 2 et CSI 1*

Un accès libre et gratuit, dans le stricte respect des règles sanitaires en vigueur

Principal site de compétition de très haut niveau en Europe cet été, le concours varois a imposé des mesures sanitaires strictes à l’ensemble de ses publics dès le premier jour de concours, en juin dernier. Ces règles ont été renforcées au fur et à mesure que les autorités demandaient des ajustements plus rigoureux au niveau national. Ainsi, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des publics, cavaliers y compris lorsqu’ils ne sont pas à cheval. Autour de la piste, dans les tribunes récemment couvertes, le public, de plus en plus nombreux, ne peut occuper qu’un siège sur deux de façon à observer la distanciation physique en vigueur. Du gel hydro-alcoolique est disponible en différents points et les espaces communs sont désinfectés en continu tout au long de la journée. Du personnel veille au bon respect de ces consignes, primordiales sur une compétition qui rassemble des sportifs venus des quatre coins d’Europe.

Edward Levy, enfin?

Côté sportif, si les Français avaient largement dominé le tableau d’honneur de la première saison de l’Hubside Jumping, l’an dernier, les Tricolores ne sont pas encore parvenus à décrocher l’un des six Grands Prix 4 et 5* du millésime 2020. La Marseillaise résonnera-t-elle, ce week-end, à l’issue du premier Grand Prix? Il faudra en tout cas compter sur l’étoile montante du jumping français, en la personne d’Edward Levy, deuxième de deux Grands Prix à Grimaud cet été. Le Parisien, Normand d’adoption, sera accompagné de Starlette de la Roque et de Sirius Black, avec lequel il remportait le Grand Prix 3* du Longines Deauville Classic. Face à lui, dans son propre camp, le cavalier de vingt-cinq ans aura fort à faire puisque la championne olympique par équipe en titre, Pénélope Leprevost, sera de la partie. Tout comme d’autres cavaliers, peu vus jusqu’alors sur le circuit international post-confinement, mais qui ont eu l’occasion de briller ces dernières semaines sur le circuit national. Citons entre autres Jean-Luc Mourier, vainqueur du Grand National de Pernay, Benoît Cernin, victorieux sur ce même circuit à Cluny, ou encore Nicolas Delmotte, qui remportait le Grand Prix Pro Élite du Touquet en août, toujours sur le circuit du Grand National. A moins que la menace ne vienne de l’étranger… Onze autres nations sont attendues pour cette première semaine, dont la Suisse de Steve Guerdat, présent cette semaine encore à Grimaud. Le champion olympique 2012, actuel numéro un mondial au classement Longines, aura vraisemblablement à cœur de continuer à briller sur une piste qui lui réussit: en juillet, le Jurassien remportait le Grand Prix du CSI 5*, en août, ainsi que le Grand Prix de l’un des CSI 2*. Pour lui faire barrage, l’Irlande a notamment dépêché deux de ses plus fines cravaches, Bertram Allen et Mark McAuley; l’Italie pourra quant à elle compter sur Emanuele Gaudiano, deuxième du dernier Grand Prix 4* couru à Grimaud.

Cette semaine, le tracé des parcours revient au chef de piste italien Andrea Colombo. Trois niveaux sont proposés (CSI 1, 2 et 4*), pour une dotation globale de plus de 276 000 euros, dont 100 000 euros dans le Grand Prix dominical du CSI 4*.

L’ensemble des épreuves est retransmis en direct sur https://grandprix.tv/fr

