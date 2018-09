Concours complet des Jeux équestres mondiaux : la Grande-Bretagne passe en tête, la France 3e

L'équipe de France de concours complet occupe la troisième place de l'épreuve par équipes des Jeux équestres mondiaux 2018 après le cross country, samedi à Tryon (Caroline du Nord). Les Français, champions olympiques 2016 par équipes, étaient 4e après le dressage et ont grappillé une place avec une belle performance d'ensemble. Ils totalisent 91,80 points et ne sont plus devancés que par les Britanniques (81,80 pts) et les Irlandais (89,0 pts).

Le parcours de 5,7 km avec ses 26 obstacles, a comme attendu été très sélectif et a été fatal à l'Allemagne, qui, en tête après le dressage, a plongé à la 8e place (114,2 pts) après le refus d'un obstacle pour Julia Krajewski et l'élimination de Sandra Auffarth.

Dernière épreuve décalée décalée à lundi

La dernière partie du concours complet, le saut d'obstacles, a été reporté d'un jour à lundi alors que les prévisions météo annoncent de fortes pluies sur Tryon dimanche.

En individuel, Thibaut Vallette a conservé sa 4e place (26,80 pts), juste devant le leader de l'équipe de France et vice-champion olympique 2016, Astier Nicolas (27,20 pts), non retenu pour l'épreuve par équipes en raison de l'inexpérience relative de son cheval.L'Allemande Ingrid Klimke est en tête (23,30 pts), devant la Britannique Rosalind Canter (24,60 pts) et l'Irlandaise Sarah Ennis (26,30 pts).