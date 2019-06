Consécration de Benoit Cernin lors du championnat de France Pro Élite

Les pistes bellifontaines ont bénéficié d’un soleil agréable, le week-end passé, pour accueillir le Master Pro, championnat national de saut d’obstacles. La compétition s’est achevée dimanche avec la catégorie Pro Élite lors d’une épreuve en deux manches cotée à 1,50m. Le cavalier de Bourgogne-France-Comté Benoit Cernin et son complice Uitlanders du Ter sont sortis de piste en signant deux tours parfaits. Une démonstration qui n’a pas ajouté le moindre point à leur total. C’est donc avec mérite qu’ils ont reçu le titre de champions de France Pro Élite, pour la première fois de leur carrière. Une victoire qui n’est finalement que l’aboutissement de nombreuses bonnes performances montrées depuis plusieurs saisons. Cette fois, le cavalier a pu compter sur le soutien de ses parents, venus pour l’occasion : “Cette journée fût remplie d’émotions. D’habitude, mes parents ne viennent jamais me voir quand les concours sont loin de la maison. La seule fois qu’ils sont venus me voir, c’était quand j’avais douze ans et que je suis devenu champion du Critérium des As Juniors, ici, à Fontainebleau ! Ils sont venus cette semaine et ils m’ont énormément apporté. Je suis très heureux également pour mes propriétaires, Thierry et Isabelle Ghidalia, qui avaient acheté Uitlanders aux ventes Fences à trois ans. Pourvu que cet enchaînement de victoires dure toujours !”, a confié le nouveau champion national.



La médaille d’or a donc une nouvelle fois échappé à Max Thirouin. Aux rênes de sa fidèle Utopie Villelongue, le Francilien a signé le deuxième et dernier double sans-faute de l’épreuve. Lui et son alezane ont donc reçu l’argent, après avoir collectionné le bronze à deux reprises les années précédentes. Le podium a finalement été complété par Mathieu Billot et son bondissant Quel Filou 13, handicapés par une faute sur l’oxer 9 en première manche.