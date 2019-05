Coup d’envoi du Saumur complet 2019

Top départ pour l’un des concours de complet français les plus importants : le Saumur Complet 2019. La compétition a commencé cet après-midi pour les cavaliers du CCI 2*-L. Près de deux cent trente cavaliers ont fait le déplacement jusqu’à l’hippodrome de Verrie. Parmi eux, le Néerlandais Tim Lips, troisième par équipes aux Jeux équestres mondiaux de Caen, ou encore Christopher Burton, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Les deux sont dans les starting-blocks, à la veille du coup d’envoi de l’épreuve reine et unique en France cette année, le CCI 4*-L. Elle réunit bien sûr les épreuves de dressage, de cross et de saut d’obstacles.



Parmi les Français, le jeune et talentueux Victor Levecque, champion d’Europe Jeunes Cavaliers en 2018 se présentera notamment aux côtés de son compatriote légendaire Nicolas Touzaint, venu quant à lui avec deux chevaux.



Par ailleurs, le CCI 3*-L sera support d’une épreuve qualificative pour les nations des groupes F et G en vue des Jeux olympiques de Tokyo l’année prochaine. Les cavaliers venus d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie du Sud-Est et d’Océanie seront donc en lice pour obtenir leur ticket pour le Japon. Malgré une forte présence des pilotes Thaïlandais, Japonais et Chinois, les Tricolores seront tout de même de la partie ! Le Lieutenant Thibaut Vallette, écuyer du Cadre Noir de Saumur et champion olympique par équipes a engagé son jeune étalon de huit ans Utrillo du Halage, pour son premier CCI 3*-L. Il concourra notamment aux côtés du double vice-champion du monde par équipes, Jean-Louis Bigot.