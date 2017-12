Coupe du monde à Malines : dernier arrêt de 2017

Du 26 au 30 décembre, Malines accueille un CSI 5*, dernière étape de Coupe du monde de l’année 2017. Si beaucoup de cavaliers ont préféré rester en famille en raison des fêtes de fin d’année, le plateau présent n’en est pas moins attirant ! Côté Français, le leader Kevin Staut sera évidemment de la partie, associé entre autres à Silver Deux de Virton*HDC et Vendome d’Anchat*HDC. Pas de pression en revanche pour le Tricolore, d’ores et déjà qualifié pour la finale du circuit de Paris Bercy, à l’Accor Hotel Arena. Roger-Yves Bost, Simon Delestre et Julien Epaillard auront eu à coeur d’engranger de précieux points pour le classement général. À noter que le premier d’entre-eux est le tenant du titre du Grand Prix, qu’il avait remporté l’an passé avec son olympique Sydney Une Prince.

Quant aux étrangers, l’une des têtes d’affiche sera sans doûte Ludger Beerbaum. Le kaiser allemand, qui ne courre que très peu de concours depuis sa retraite de l’équipe nationale, sera des leurs avec Chacon, Cool Down et Lasse K, une nouvelle recrue. Ses coéquipiers Daniel Deusser et Christian Ahlmann monteront également. Le couple vice-champion d’Europe, Harrie Smolders et Don VHP Z, prendra aussi le départ. Une large délégation belge sera sur place. Menés par Grégory Wathelet, qui s’élancera entre autres avec sa meilleure jument Corée, les Diables Rouges comptent bien faire revenir le trophée au plat pays !