Coupe du monde : Steve Guerdat en tête de la ligue d’Europe de l’Ouest

Bien qu’il soit qualifié d’office à la finale de la Coupe du monde en tant que tenant du titre, Steve Guerdat ne se prive pas pour autant de la tête du classement de la ligue d’Europe de l’ouest. Numéro un mondial depuis dix mois, champion olympique à Londres en 2012, trois fois vainqueurs de la finale de la Coupe du monde, en 2015 avec Albfuerhen’s Paille à Los Angeles, en 2016 avec Corbinian à Göteborg, en 2019 avec Alamo à Göteborg, le Suisse parviendra-t-il à monter une quatrième fois sur la plus haute marche du podium de la Coupe du monde Longines ? Avec ses quarante-sept points au compteur, ses quatre classements sur cinq étapes et sa deuxième place le week-end dernier à Stuttgart en selle sur Venard du Cerisy, les paris sont ouverts.

Avec quarante points, le belge Pieter Devos occupe la deuxième position du classement alors qu’il n’a participé qu’à trois Grand Prix Coupe du monde Longines : Lyon où il termine troisième avec Claire Z, Vérone où il s’est contenté de la douzième position avec Espoir, et enfin Stuttgart où il a pris la première place avec Apart. Troisième du classement de la ligue d’Europe de l’Ouest, Scott Brash s’est offert l’étape italienne en selle sur Hello M’Lady. Avec trente-cinq points le Britannique semble sur la bonne voie pour obtenir sa qualification pour la finale de Las Vegas. Quant à Martin Fuchs, champion d’Europe en titre, le Suisse se place huitième avec vingt-quatre points grâce à sa brillante victoire à Lyon associé à son fidèle Clooney 51. A égalité à la onzième place, les compteurs de Bryan Balsiger et Robert Whitaker n’ont pas évolué depuis leur victoire respective à Olso et Helsinki, le premier en selle sur Clouzot de Lassus et le second aux rênes de Catwalk IV.

Du côté des Français, Kevin Staut a pris un très bon départ en empochant des points dans les quatre étapes auxquelles il a participé avec Viking d’la Rousserie : huitième à Oslo, huitième à Helsinki, seizième à Lyon, dixième à Stuttgart. Après le passage d’un peu plus d’un tiers du circuit, le champion se place à la sixième place. Vingt-troisième, Olivier Robert a lui aussi toute ses chances de participer à la finale grâce à sa quatrième place à Olso et sa seizième place à Helsinki aux commandes de Tempo de Paban.

Pour rappel, la ligue d’Europe de l’ouest est composée de quatorze étapes à l’issue desquelles, seules les sept meilleures performances seront prises en compte pour déterminer qui sont les dix-huit cavaliers qualifiés pour la finale de Los Angeles.

Retrouvez le classement ici