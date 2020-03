Daniel Deusser, invincible à Doha

« Je suis encore un peu sans voix pour être honnête. Elle est encore très jeune, 10 ans, et je pense qu’elle vient de montrer à tout le monde qu’elle a l’étoffe des meilleurs chevaux du monde », a déclaré Daniel Deusser juste après sa victoire en selle sur Killer Queen VDM, avant de poursuivre : « Je pense que tous ceux qui participent au Longines Global Champions Tour ont pour objectif de se qualifier pour le Super Grand Prix. Même si j’ai gagné le premier billet maintenant, cela ne veut pas dire que je ne veux pas encore gagner le reste de la saison ».

Bart Bles (NED) et Israel v.d. Dennehoeve ont été les premiers à s’élancer sur ce Grand Prix. Malgré leurs efforts, ils ont terminé avec 13 fautes. Edwina Tops-Alexander (AUS) et Identity Vitseroel les ont suivis sur la piste, mais l’amazone non plus n’a pas trouvé la clé du parcours et a terminé avec 9 points. Eduardo Álvarez Aznar (ESP) et Seringat, quant à eux, ont préféré abandonner malgré de bons parcours dans le week-end. Les fautes se sont révélées nombreuses sur le parcours de bon nombre de cavaliers.

Il aura fallu attendre Max Kühner (AUT) et d’Elektric Blue P pour voir le premier sans-faute. Peu de temps après, Titouan Schumacher en selle sur Atome Z a garantie au public un barrage. Ces deux premiers cavaliers ont été rejoint par les Belges Niels Bruynseels, Jérôme Guery et Nicola Philippaerts ainsi que les Allemands Marcus Ehning et Daniel Deusser.

Parmi les autres français engagés dans cette épreuve, Kevin Staut et Viking d’la Rousserie sont restés aux portes du barrage avec une barre au sol. Le couple prend la treizième place. A la vingt-et-unième position et un total de neuf points, on retrouve Pénélope Leprevost et GFE Excalibur de la Tour Vidal.

Au barrage, ils ont été trois à signer un double parcours sans faute. Très rapide, Titouan Schumacher ne figure malheureusement pas dans ce trio de tête. Avec deux barres au sol, il a pris la septième place et a signé la meilleure performance française. Prudent sur son barrage, le Belge Jérôme Guery en selle sur Quel Homme de Hus est monté sur la dernière marche du podium. Rapide et revigoré par sa victoire du week-end dernier, Daniel Deusser et Killer Queen VDM ont signé un barrage sans faute quasiment deux secondes plus rapide que celui de Nicola Philippaerts et Katanga v.h Dingeshof, qui prennent la deuxième place derrière l’Allemand.