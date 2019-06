Daniel Deusser invincible au Longines Global Champions Tour d’Hambourg

Le Grand Prix de l’étape allemande du Longines Global Champions Tour s’est déroulé samedi passé sur la piste en herbe hambourgeoise. Daniel Deusser, cavalier aux couleurs du pays hôte, s’est illustré lors des deux tours de cette épreuve avec barrage, poussé par son public. Il a déjoué les pièges du chef de piste Frank Rothenberger, en réalisant deux tours parfaits avec sa jument de dix ans Jasmien v. Bisschop. Sa monture montre d’ailleurs d’importants progrès depuis que l’allemand a pris ses rênes : anciennement montée par la suédoise Jonna Ekberg, avec qui elle évoluait sur des CSI 3*, elle concourt aujourd’hui des épreuves de Coupe du monde cotée jusqu’à 1,60m. À Hambourg, la grise participait toutefois à sa toute première étape du Longines Global Champions Tour. Grâce à ce succès, Daniel Deusser conserve donc son avance sur le circuit. L’Allemand qui a signé son retour en équipe nationale la semaine passée a fait part de sa satisfaction en conférence de presse : “J’avais toujours nourri beaucoup d’espoirs pour cette jument. C’est sa première victoire importante, et cela me rend très fier. Je savais que je devais prendre des risques et être très rapide pour gagner aujourd’hui”.



Le cavalier égyptien Nayel Nassar et son bai brun Lucifer V sont quant à eux montés sur la deuxième marche du podium, en signant à leur tour deux doubles sans-faute. Le couple formé depuis l’année dernière est en bonne forme en ce moment, puisqu’ils ont également triomphé dans le CSI 5* de New-York en avril dernier. Le dernier double sans-faute a été signé par le Suédois Peder Fredricson, et sa performante H&M All In. Le couple a été à l’origine du meilleur chronomètre au tour initial, mais quatre secondes l’ont séparé du gagnant lors du barrage.

Dernier couple en lice dans ce barrage, l’Allemand Philipp Weishaupt et Che Fantastica ont été pénalisés de deux barres à terre. Ils ont clos le classement à la quatrième place.



Le parcours imaginé par Frank Rothenberger n’était pas des moindres, et le chronomètre imparti a fait son travail. Nombreux ont été les cavaliers à concéder un point de temps dépassé lors du tour initial, notamment le cavalier olympique Britannique Ben Maher avec sa fidèle Concona. Ils ont même été sept à abandonner en cours de route. Seul Français en lice, Olivier Robert a mis une barre à terre lors du tour initial avec Vivaldi Des Meneaux. Le duo a terminé à la onzième place.