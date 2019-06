Daniel Deusser puis les Belges s’affirment à Sopot

Vendredi, le Grand Prix Longines du CSIO 5* de Sopot a mis aux honneurs le cavalier allemand Daniel Deusser. Aux rênes de sa formidable Jasmien Vd Bisschop, le numéro quatre mondial s’est octroyé la première place grâce à un barrage endiablé conclu en 42”87. Une sacrée performance pour la grise, qui ne courait là que son deuxième Grand Prix d’un tel niveau, deux semaines après avoir déjà remporté le Longines Global Champions Tour de Hambourg. Avec deux secondes de retard, le seul cavalier Lettonien, Kristaps Neretnieks n’a pas démérité, et a fini sur la deuxième place du podium grâce aux deux parcours parfaits de son hongre Moon Ray. Ce dernier est suivi par le Néerlandais Kevin Jochems, en selle sur Cristello, son étalon fils de Numero Uno qui a signé deux parcours appliqués sans toucher une barre et supplantant leur compatriote Jens Van Grunsven en selle sur la toute bonne Cika. L’Irlandais Peter Moloney a compté sur sa douée Ornellaia pour réaliser un double-zéro mais n’a malheureusement pas été assez rapide, il a donc fini au pied du podium.

Côté Tricolore, seuls Roger-Yves Bost et Olivier Robert se sont qualifiés pour le barrage, respectivement en selle sur Vino d’Espinet et Tempo de Paban. Avec une et deux fautes, ils ont conclu l’épreuve à la huitième et à la treizième place.



Avec son puissant alezan, Olivier Robert n’aura pas démérité non plus deux jours plus tard dans la Coupe des nations Longines, puisqu’il a réalisé le seul double sans faute de l’équipe française. Jugé sur Uccello de Will, Simon Delestre est parvenu à boucler un premier tour en quatre point de pénalité mais un malencontreux coup sur l’un des membres de son cheval l’a contraint à se priver d’un second départ. Pour sa part, Alexis Deroubaix et Timon d’Aure n’ont commis qu’une unique faute en seconde manche tandis que Roger-Yves Bost en selle sur Sangria du Coty a laissé deux barres à terre pour leur premier tour. Heureusement, ces fautes n’ont pas été comptabilisées et leur sans-faute en deuxième manche a vivement participé au troisième rang des Bleus. Les Français ont été devancés par les équipes irlandaise et belge, toutes deux qualifiée au barrage. Dans les deux manches, les Diables Rouges Gudrun Pateet et Pieter Devos n’ont pas touché une seule barre. Afin d’être départagés avec l’Irlande et pour réaliser le meilleur chronomètre au barrage, Pieter Devos s’est donc élancé sur Apart face à la veste verte Paul O’Shea sur Skara Glen’s Machu Picchu, auteur avec Shane Sweetnam d’un des double zéro irlandais. Après un barrage palpitant, le Belge, plus rapide de dix centièmes, a supplanté le parcours de l’Irlandais et permis à la Brabançonne à Sopot.

De son côté l’Allemagne s’est vu pénalisée du point de temps dépassé deGerrit Nieberg et de son étalon fils de Colman, Contagio. Ce qui a éloigné les Allemands d’une éventuelle troisième place. Les Pays-Bas ne sont pas parvenus à venir à bout d’une bonne performance ce week-end, ils ont fini cinquièmes devant le Brésil et la Pologne. L’Autriche a bouclé le classement avec un total de soixante-douze points.