Daniel Deusser supplante Max Kühner et Roger-Yves Bost à Doha

Après trois victoires de la France signées Julien Épaillard, une victoire suisse et une autre suédoise, le Commercial Bank CHI Al Shaqab a fermé ses portes samedi soir au terme du Grand Prix Longines CSI 5*. Imaginés par le Néerlandais Louis Konickx, les deux premiers parcours ont été une formalité pour neuf cavaliers, dont les Français Roger-Yves Bost associé à Sangria du Coty et Julien Épaillard juché sur Alibi de la Roque.

Celui que tous ses adversaires surnomment Bosty a réalisé un superbe triple zéro qui lui a permis de monter sur la troisième marche du podium. Si jusqu’alors sa complice Sangria du Coty avait encore un peu de peine à prouver son efficacité au barrage, le Barbizonnais a cette fois pu prendre des risques et aller vite, ce dont il a été ravi à l’issue de l’épreuve : “Nous pourrons aller encore un peu plus vite à l’avenir, mais je suis déjà content d’avoir été aussi rapide aujourd’hui car ce n’était pas notre point fort il y a quelques temps. On est dans les meilleurs, c’est important d’être là”. Pour cause, le quinquagénaire compte bien s’illustrer cet été lors des Jeux olympiques de Tokyo avec sa jument baie. Il y a quatre ans, ce dernier était déjà de l’aventure olympique et avait participé à la formidable médaille d’or par équipes décrochée par les Bleus. Il était alors associé à Syndey une Prince, vendue depuis à la jeune américaine Katherine Dinan.



Parti en fin de barrage, l’Allemand Daniel Deusser a finalement clôturé les débats en réalisant un barrage très efficace sur sa jeune mais non moins prometteuse Killer Queen VDM. Lauréate de la Coupe du monde Longines de Malines en décembre, la baie propriété des écuries Stephex a cette fois pu s’exprimer sur une piste tout à fait différente car en extérieur et dans des dimensions bien supérieures. En conférence de presse, Daniel Deusser a fait savoir que sa jument de dix ans pourrait devenir un atout de taille en vue des Jeux olympiques de Tokyo.

Associé à Elektric Blue Z, un bai de neuf ans seulement, Max Kühner a complété ce trio de tête grâce à un triple zéro rondement mené, toujours avec un style impeccable.