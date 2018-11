Daniel Deusser surfe sur la vague du succès à Madrid

Moins d’un mois après s’être imposé dans l’étape de la Coupe du monde Longines de Vérone (Italie) avec Calisto Blue, l’Allemand Daniel Deusser a remis ça dimanche après-midi, cette fois du côté de Madrid (Espagne). Associé à Tobago Z, l’étalon de dix ans qui le menait déjà à la victoire lors du Grand Prix Longines de Lyon, le cavalier des écuries Stephex a une fois de plus frappé un grand coup. En Espagne, le numéro sept mondial s’est démarqué dans un barrage à dix, concluant son parcours en 46“73. Associé à sa Selle Français de dix ans Ulysse des Forêts, Steve Guerdat a bien tenté sa chance, mais trente-neuf centièmes de retard auront eu raison de sa victoire. Classé dans chacune des six étapes depuis le début de la saison, le médaillé d’or des Jeux olympiques de Londres cumule déjà cinquante-huit points au classement général, ce qui l’assure d’être qualifié pour la finale de Göteborg. Pour rappel, une quarantaine de points suffit en fin de saison pour obtenir son ticket pour la finale annuelle.

Révélée au public français lors du CSI 5*-W de Bordeaux en février, la jeune suédoise Irma Karlsson a une nouvelle fois fait forte impression lors d’une étape de la série indoor. Derrière les deux cadors de la discipline que sont Daniel Deusser et Steve Guerdat, l’amazone s’est fait une place sur le podium en menant Ida van de Bisschop vers un double zéro, avec un barrage conclu en 48“28.



Une fois de plus bien représentée, la Belgique a compté trois couples au barrage. Meilleur d’entre eux, Niels Bruynseels a terminé l’épreuve au pied du podium sur le jeune mais prometteur Delux van T&L. Il a devancé son compatriote François Mathy Jr. et le régulier Uno de la Roque, tandis que Pieter Devos et Claire Z se sont offerts la septième place.



Présents au nombre de cinq, les Bleus n’ont pu accéder au barrage. Respectivement sur Eros, Hermès Ryan des Hayettes et Valdocco des Caps, Olivier Robert, Simon Delestre et Guillaume Foutrier ont écopé d’une faute en première manche. Associé à Usual Suspect d’Auger, Julien Epaillard a laissé deux barres à terre, tout comme le numéro un français Kevin Staut, qui avait choisi de lancer dans le grand bain le prometteur Viking d’la Rousserie.