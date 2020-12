Steve Guerdat

Numéro un mondial au classement Longines des cavaliers, Steve Guerdat a connu une année fructueuse malgré la situation sanitaire et toutes les perturbations engendrées par la pandémie de Covid-19. Vainqueur de huit Grands Prix cette saison, le Suisse en a remporté quatre labélisés 5*. Le cavalier avait annoncé la couleur dès janvier à Bâle, remportant le Grand Prix Longines du vendredi soir, avant de signer le doublé le dimanche dans l'étape Coupe du monde, associé à Victorio des Frotards. Le couple a enchaîné en s’adjugeant l’étape du CSI 5*-W de Bordeaux, en février 2020. En grande forme, l’Helvète a remporté avec ce même cheval, né en France et formé par Raphaël Goehrs, le premier Grand Prix CSI 5* post-confinement au monde, organisé à Grimaud début juillet. Une association fructueuse et les deux complices devraient continuer à faire parler d’eux l’an prochain !

McLain Ward

Le champion du monde et olympique par équipes s’est adjugé en février, coup sur coup, trois Grands Prix CSI 5* à Wellington, aux États-Unis. La première victoire a été acquise avec sa supersonique Gazelle : “Tout s’est très bien déroulé [au barrage] et la jument a réalisé une performance spectaculaire”, a réagi McLain Ward. Noche de Ronda et sa crack HH Azur lui ont permis de gagner les deux autres épreuves.

Daniel Deusser

L’Allemand s’être imposé à deux reprises en Grands Prix CSI 5* au cours de cette saison. C’était à Doha, au Qatar, fin février puis début mars. Deux compétitions qui ont révélées Killer Queen VDM et font du couple l’un des plus redoutables en termes de vitesse.

Denis Lynch

Le cavalier irlandais compte également deux victoires en Grands Prix CSI 5* en 2020. Tout d’abord en janvier avec GC Chopin's Bushi lors de l’étape Coupe du monde Longines du CSI 5*-W de Leipzig, puis en septembre dans le cadre de l’Hubside Jumping, cette fois en selle sur Cristello.

Marc Houtzager

À domicile, le Néerlandais a été le plus fort à l’occasion du CSI 5*-W d’Amsterdam, fin janvier. À l’occasion de la douzième des quatorze étapes de la Coupe du monde Longines de la ligue d’Europe de l’ouest, il s’est imposé avec Sterrehof’s Dante.

Julien Épaillard

Le meilleur cavalier français au classement mondial Longines a fait parler son sens de la vitesse à Bordeaux, début février. Lors du Grand Prix Land Rover du CSI5*-W, en Gironde, il a devancé avec son exceptionnelle Queeletta sa compatriote Félicie Bertrand, lauréate de ce même Grand Prix en 2019 avec la formidable Sultane des Ibis. Une belle victoire pour le Français, qui en a cumulé un sacré nombre en 2020.

Geir Gulliksen

En février également, la dernière étape du circuit de la Coupe du monde de la ligue de l'Europe de l'Ouest, le CSI 5*-W de Göteborg, en Suède, a vu la victoire d’un représentant norvégien en la personne de Geir Gulliksen, qui s’est imposé au terme d'un barrage à cinq. Une victoire surprise, qu’il doit à VDL Groep Quatro. “Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait dans ma carrière”, a-t-il déclaré en conférence de presse. “J'ai concouru partout dans le monde et il n'y a pas de public comme celui de Göteborg. Le parcours était technique, juste et intéressant. Le chef de piste Peter Lundström est l'un des futurs meilleurs constructeurs ! Mon cheval VDL Groep Quatro est tellement athlétique même s'il n'a pas des moyens illimités. Il a une confiance en lui incroyable.”

Ashlee Bond

Ashlee Bond s’est adjugée le Grand Prix du CSI 5* de Wellington, cette nuit en Floride. En selle sur Donatello, l’Israélienne née Américaine a remporté le CSI 5* de Wellington en mars. En Floride, l’amazone a signé l’un de ses plus beaux succès, devançant son compatriote Daniel Bluman et les Américaines Lillie Keenan et Beezie Madden.

Dani Goldstein Waldman

Le tout dernier CSI 5* de Wellington, dans les installations de Deeridge Farms, a souri à une autre cavalière israélienne, Dani Goldstein Waldman, associée à Queensland E, qu’elle connaissait alors depuis peu de temps. “Il a sauté de manière formidable. Au paddock, je me suis dit qu’il sautait de façon un peu quelconque, mais il a finalement été incroyable lors du premier parcours. J’ai eu un peu du mal avec ce cheval au début, mais j’ai le sentiment qu’aujourd’hui nous nous sommes trouvés”, avait d’ailleurs réagi la jeune femme à l’issue de l’épreuve. Un Grand Prix qui s’était couru à huis clos, mi-mars, juste avant que le sport ne s’arrête en raison de la pandémie de coronavirus.

Bruce Goodin

Début février, à Sharjah, aux Émirats arabes unis, l’étape Coupe du monde Longines s’est conclue sur une victoire du cavalier néo-Zélandais Bruce Goodin, associé à Backatorps Danny V, douze ans. Le couple a été le meilleur dans un barrage à quinze.

Mouda Zeyada

L’Égypte a été mise à l’honneur à l’occasion du Grand Prix CSIO 5* d’Abou Dabi fin février. Mouda Zeyada a remporté la mise avec Morocco.

Marlon Módolo Zanotelli

Fin août, le Brésilien Marlon Módolo Zanotelli s’est emparé de son premier Grand Prix CSI 5* à Grimaud. Il était associé pour l’occasion à VDL Edgar M. Joué un samedi soir à l’Hubside Jumping, cette belle victoire a été acquise devant douze autres barragistes.

Niels Bruynseels

Un mois plus tard et toujours à Grimaud, c'est la Brabançonne qui a raisonné en l’honneur de Niels Bruynseels, vainqueur à l’issue d’un barrage à quinze du Grand Prix 5* avec Gancia de Muze, en grande forme sur cette piste varoise. Ce même week-end, le cavalier belge s’était également adjugé le Grand Prix du CSI 3* de l’Hubside Jumping !

Grégory Wathelet

Champion d’Europe par équipes en titre, Grégory Wathelet et l’excellent Nevados S ont remporté le Grand Prix CSI 5* de Valkenswaard, aux Pays-Bas, mi-septembre. Le Belge a devancé onze autres concurrents au barrage, pour une première victoire commune dans une épreuve de ce niveau.

Christian Kukuk

En Arabie-Saoudite, le Grand Prix CSI 5*-W de Riyadh, dernier de l’année 2020 concernant ce label, est tombé dans l’escarcelle d’un pilote allemand, Christian Kukuk. Le cavalier des écuries Beerbaum s’est adjugé ce Grand Prix Coupe du monde Longines grâce à Mumbai, mi-décembre.

