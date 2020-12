Totilas

Dans la nuit du lundi 14 décembre, le légendaire Totilas a été emporté par des coliques, à l’âge de vingt ans seulement. Le charismatique étalon noir a propulsé le dressage dans une nouvelle dimension, atteignant des notes records sous la selle du Néerlandais Edward Gal, avec qui il a connu ses plus beaux succès. Ses Reprises Libres en Musique notamment sont restées dans l’histoire, créant une émotion indescriptible. En 2010, le couple a remporté l’or à trois reprises aux Jeux équestres mondiaux (JEM) de Lexington, un an après avoir remporté deux breloques du plus beau métal aux Européens de Windsor. Il a ensuite été vendu pour la somme record de 11,2 millions d’euros à l’Allemand Paul Schockemöhle et confié à Matthias Alexander Rath. Totilas n’avait jamais réitéré ces performances avec le cavalier germanique, enchaînant les blessures et concluant sa carrière après des championnats d’Europe ratés à Aix-la-Chapelle, en 2015.

Equitation Dans le rétro : ces cavaliers qui se sont imposés en Grands Prix CSI 5* cette année 25/12/2020 À 18:24

Flora de Mariposa

La disparition soudaine de Flora de Mariposa, annoncée par le haras de Clarbec le 30 juillet, a laissé un vide dans le cœur de nombreux passionnés. La championne avait seulement quinze ans. “C’est avec une profonde et infinie tristesse et un déchirement immense que nous vous annonçons la disparition de notre fantastique jument Flora de Mariposa qui vient de nous être arrachée brutalement, terrassée par une endotoxémie foudroyante. […] Nous garderons d’elle le souvenir d’une jument magique au talent à l'état pur, pour qui sauter était facile et naturel et qui volait au-dessus des obstacles avec une détermination et une personnalité hors du commun. Chère Flora, tu étais la jument d’une vie, cela a été un immense honneur d’être tes propriétaires. Tu vas profondément nous manquer”, ont témoigné ses propriétaires. Parmi ses nombreux succès, Flora a été sacrée championne olympique par équipes à Rio de Janeiro en 2016 avec Pénélope Leprevost, et avait également remporté l’argent par équipes aux Jeux équestres mondiaux de Normandie, en 2014. Elle avait finalement conclu sa carrière sous la selle de Félicie Bertrand, avant de prendre sa retraite à la fin de l’année 2018.

Bon Ami

Scott Brash a annoncé le 2 juillet la mort de son premier crack, Bon Ami, à dix-neuf ans. Profitant d’une belle retraite depuis 2014, il a permis à l’Écossais de devenir numéro un mondial pour la première fois de sa carrière, en décembre 2013. Le couple avait remporté vingt-quatre victoires internationales au cours de sa carrière, dont l’étape Coupe du monde du CSI 4*-W de Toronto. “Bon Ami était réputé pour gagner certaines des plus belles épreuves de vitesse et m’a aidé à gagner mon premier Grand Prix Coupe du monde, en 2011 à Toronto. C’était un cheval spécial pour moi et toute mon équipe. Après sa retraite des compétitions internationales, il a passé ses dernières années en Écosse, dans une famille d’amis formidable, avec leurs jeunes enfants”, a écrit Scott Brash en souvenir de son complice.

Hearts Destiny

La Britannique Holly Smith a dû dire adieu à Hearts Destiny le 13 août, mort des suites d'une maladie métabolique après avoir passé un mois à se battre dans une clinique de Newmarket. Le couple était pressenti pour faire partie de l’équipe pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021. Ensemble, ils ont représenté l’Union dans de nombreuses Coupes des nations, s’adjugeant notamment celle de Dublin en 2019. À leur compteur, une sélection aux JEM de Tryon en 2018, puis l’année suivante aux Européens de Rotterdam, où tous deux ont contribué à la médaille de bronze par équipes. “Si seulement l'amour et l'espoir avaient pu te sauver… Merci pour tout”, a écrit l’amazone dans un hommage à celui qu’elle surnommait “Ted”.

Bella Baloubet

La cavalière australienne Amy Graham, qui s’entraîne en France, a annoncé le 8 mars la mort de Bella Baloubet à dix-neuf ans. Tous deux ont été associés entre 2009 et 2015, et son crack lui a permis de remporter ses plus grands succès. Parmi leurs victoires, les Grands Prix CSI 4* de Salzbourg et 3* de Drachten ainsi que celui du Saut Hermès, en 2015 à Paris. Vendu ensuite, Bella Baloubet avait été confié à l’Américaine Kimberly Prince en cette même année, avant de passer en 2017 sous la selle de l’Irlandais Denis Lynch. Le gris a ensuite achevé sa carrière sportive l’an passé aux rênes du jeune Britannique William Whitaker. “Je t’aime Bella, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu te revoir galoper dans nos champs”, a écrit Amy Graham, qui avait par ailleurs participé avec lui aux JEM de Normandie en 2014.

Don Schufro

Le 2 janvier au matin, l'étalon Blue Hors Don Schufro a rendu son dernier souffle à l'âge de vingt-sept ans. “C’est une triste journée à Blue Hors, aujourd’hui nous avons dit au revoir à une véritable légende, Blue Hors Don Schufro”, avait écrit le haras danois Blue Hors sur ses réseaux sociaux. Avec Andreas Helgstrand, il a été l’un des meilleurs chevaux de dressage au monde et a permis au Danemark de remporter le bronze par équipes lors des Jeux olympiques de Hong Kong en 2008. Après une carrière sportive riche en succès – Don Schufro a remporté une trentaine de Grands Prix internationaux -, sa seconde carrière d’étalon a été tout aussi fructueuse. Il est notamment le père de la championne d’Isabell Werth Weihegold OLD, qui compte à son palmarès l'or par équipes et l'argent en individuel aux JO de Rio de Janeiro en 2016, trois médailles d'or aux championnats d'Europe de Göteborg l’année suivante, ainsi que trois victoires en finale de la Coupe du monde de dressage.

Digby et Jojo AZ

Le 3 octobre dernier, Digby, ancienne monture de la Danoise Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, a dû être euthanasié à vingt-trois ans. Il profitait de sa retraite depuis 2014, après avoir conclu sa carrière sportive à l’occasion des Jeux équestres mondiaux de Normandie, signant une ultime Reprise Libre en Musique évaluée à 76,143%, synonyme de treizième place. Le couple avait également participé aux JEM d’Aix-la-Chapelle en 2006 et Lexington en 2010. Le couple a longtemps été un pilier de l’équipe danoise de dressage, glanant le bronze par équipes lors des Jeux olympiques de Hong Kong en 2008, et prenant une quatrième place collective quatre ans plus tard à Londres. Nathalie et Digby comptent également trois échéances continentales à leur actif, en 2009 à Windsor, 2011 à Rotterdam et en 2013 chez eux, à Herning. En 2012, le duo est également champion du Danemark.

Quelque jour plus tard, le Danemark a perdu un autre de ces anciens chevaux de Grand Prix. La dresseuse Agnete Kirk Thinggaard a dû se résoudre à laisser partir son ancien complice Jojo AZ, alors que son état s’est subitement dégradé – “il s'est avéré qu'il avait une grande déchirure à l'estomac, donc des bactéries se sont infiltrées dans son corps”, a expliqué la Danoise à Ridehesten.com – et il n’a pu être sauvé. Il avait dix-sept ans. Aux côtés de l’amazone depuis 2014, Jojo AZ participé aux championnats d’Europe de Göteborg en 2017 et Rotterdam en 2019, ainsi qu’aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Le couple s’est également qualifiés deux années consécutives pour la finale de la Coupe du monde de dressage, en 2015 et 2016.

Vedet PB

Mi-juin, la para-dresseuse Sanne Voets a annoncé la mort de son ancien complice Vedet PB à dix-huit ans. Ce dernier coulait une retraite heureuse dans les prés de son amazone Néerlandaise depuis 2016, après une carrière couronnée de succès. Ensemble, ils ont participé aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, avec une quatrième et cinquième place à la clé, et obtenu le titre de champion du monde aux Jeux équestres mondiaux de Normandie en 2014, dans la reprise libre en musique du Grade III. Habitués des grandes échéances, ils ont concouru aux Européens à Moorsele en 2011, à Herning en 2013, où ils ont remporté l’or en individuel, ainsi qu'à Deauville en 2015.

Intermède à Bord

Enfin, un poney d’exception s’est également envolé cette année. Xavier de Lassence, éleveur et propriétaire d’Intermède À Bord, a confirmé la mort de son étalon à vingt-quatre ans, victime de coliques durant le premier confinement. Ce dernier a connu une carrière sportive d’exception, se retirant de la compétition à vingt ans, en 2016. Il a notamment performé avec Camille et Thomas Jussiaux, progressant jusqu’en Grand Prix Poneys. Intermède à Bord a été vice-champion de France en Petit Grand Prix en 2005 avec Camille, avant de s’adjuger le titre de champion de France Grand Prix As Excellence en 2007. Véritable maître d’école pour de nombreux cavaliers, l’exceptionnel poney a ensuite évolué aux côtés d’Aurore Meurisse, Jade Real Del Sarte, Marine Lebas, Véronique Boutel puis Louella Le Moigne. L’étalon compte à son palmarès dix victoires en Grand Prix As Poney Elite Excellence et huit en Grand Prix As Elite, mais également de nombreux classements lors des championnats de France – quatrième en 2010 dans la catégorie Grand Prix As Excellence puis en bronze l’année suivante en Petit Grand Prix avec Aurore Meurisse, neuvième en 2012 de cette même épreuve sous la selle de Jade Real Del Sarte, puis septième de l’épreuve reine en 2015 associé à Véronique Boutel – et d’épreuves internationales, comme une victoire dans le Grand Prix du CSIP du Touquet en 2005.

Equitation Dans le rétro : le coronavirus aura (presque) eu raison de la saison 2020 24/12/2020 À 17:38