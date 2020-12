Giovani de la Pomme

Le 16 décembre, le Groupe France Élevage (GFE) a annoncé l’arrivée de Giovani de la Pomme, propriété du haras des Grillons, dans son catalogue d’étalons. La carrière sportive de ce dernier est donc terminée, et il entame à seize ans une seconde carrière de reproducteur. Formé jusqu’à ses sept ans par Tony Hanquinquant, il avait ensuite rejoint la jeune Maelle Martin. Le puissant bai a permis à l’amazone d’accéder au plus haut niveau. Vainqueur du Grand Prix CSI 3* de Saint-Lô en 2016, le couple a participé l’année suivante à la deuxième place de la France dans la Coupe des nations de Lummen, en signant un premier tour vierge de pénalité. Confié au printemps 2018 à Julien Épaillard dans un objectif de commercialisation, Giovani avait ensuite rejoint Sadri Fegaier, avec lequel il a donc conclu sa carrière sportive sur des épreuves allant jusqu’à 1,45m.

Utah Van de Rock

Le haras de Belesbat, propriétaire d’Utah Van de Rock, a annoncé la retraite de l’ancienne monture des Tricolores Nicolas Deseuzes et Marc Dilasser. “Utah Van de Rock est de retour à la maison ! Nous le préparons gentiment cet hiver à la nouvelle vie qui s’offre à lui avant son retour au printemps dans les verts pâturages de sa naissance auprès de son éleveuse où il pourra parcourir les terres qui l’ont vu naître et prendra le rôle de grand frère auprès des jeunes.” À douze ans, Utah a participé à quelques Grands Prix CSI 5* avec Marc Dilasser, qu’il avait rejoint à l’âge de six ans, et obtenu de bons résultats sur le circuit du Grand National. En 2019, il avait rejoint la Belgique, évoluant sous la selle d’Ugo Berriterella, se classant notamment sixième du Grand Prix CSI 2* d’Opglabbeek, en janvier 2020.

Forever d’Arco Ter Linden

Aux côtés de la famille Philippaerts ces dix dernières années, ces derniers ont annoncé la retraite de leur fidèle Forever d’Arco Ter Linden, quinze ans. “Le temps est venu pour notre famille de dire au revoir à un loyal compagnon : Forever d’Arco Ter Linden”, ont écrit le 12 décembre les écuries Philippaerts sur Ieur réseaux sociaux. “Cet étalon a passé les dix dernières années avec notre équipe et quitte maintenant nos écuries pour profiter d’une retraite bien méritée.” Évoluant tour à tour avec Nicola, Olivier, Thibault puis Anthony, Forever d’Arco Ter Linden a collectionné les succès : brillant dans le CSI 4*-W de Washington en 2015, il s’est notamment adjugé une épreuve majeure au CSIO 5* de Sopot l’année suivante avec Nicola et prenant également la treizième place de la finale de la Coupe du Monde Longines à Göteborg.

Liberty Son 2

Alors que Liberty Son 2 a atteint le haut niveau les cavaliers de l’écurie Beerbaum, Marco Kutscher d’abord de 2013 à 2015, puis Philipp Weishaupt ensuite jusqu’en 2016, c’est avec Caitlin Creel qu’il a continué sa carrière. L’Américaine a officialisé la retraite de son complice à dix-sept ans le 20 octobre dernier. Tous deux ont remporté l’or par équipes en 2017 lors des championnats nord-américains Jeunes Cavaliers, et terminé treizième en individuel. “Ce cheval a fait de mes rêves les plus fous une réalité. Certains des moments marquants de sa carrière incluent la participation à la médaille d'or par équipes chez les Jeunes Cavaliers, me permettant de participer à mes premières épreuves internationales et Grands Prix, et me donnant tant d'amour et de pardon en cours de route. Après avoir déjà fait une carrière complète au plus haut niveau avant de me rejoindre, il ne me devait rien. Pourtant, il m’a tout donné et continue de le faire. […] Je serai à jamais reconnaissante pour les années et l'expérience qu'il m'a donné - bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer ou espérer.” Reconnaissable à ses yeux bleus, Liberty Son 2 a effectué ses derniers parcours à Tryon le début octobre dans des épreuves nationales.

Viking

“Viking était supposé arrêter le sport cette année, et a travaillé avec Michael jusqu’à mars, quand la pandémie a débuté. Avec aussi peu de concours programmé, Michael s’est dit qu’il ne concourrait plus avec lui et l’a mis au pré”, a révélé Leila Chew, groom de longue date du cavalier britannique, le 2 octobre à Woldofshowjumping. À dix-huit ans, Viking va donc profiter d’une belle retraite aux côtés de cette dernière. Le hongre n’était plus apparu en compétition depuis le CSI 5* de Ramatuelle, en juin 2018. Ensemble, Michael et Viking, associés depuis 2011, ont glané l’or pas équipes aux championnats d’Europe de Herning en 2013, avant d’être sélectionnés pour les Jeux équestres mondiaux de Normandie l’année suivante. Cette même année, le duo a également terminé onzième de la finale de la Coupe du monde Longines de Lyon. En 2016, ils ont grandement participé à la deuxième place de l’équipe britannique lors de la finale des Coupes des nations de Barcelone, signant un parcours vierge de pénalité. Ils cumulent les classements au plus haut niveau, et ont remporté le Grand Prix CSI 5* de Madrid en 2013, ainsi que le petit Grand Prix dans le cadre du CSI 5*-W d’Oslo en 2015.

Sterrehof’s Cayetano Z

Julia Houtzager-Kayser a accordé à son étalon de seize ans Sterrehof’s Cayetano une retraite bien méritée. “Maintenant que le petit-fils de la célèbre Ratina Z a terminé sa carrière, il pourra profiter de sa retraite bien méritée dans notre haras de Nunspeet. Merci Julia et Cayetano pour tous ces merveilleux moments que vous nous avez tous les deux donné !”, a déclaré l’écurie Sterrehof en septembre dernier. Parmi les temps forts de leur carrière, tous deux ont été sélectionnés pour concourir lors de la finale de la Coupe des nations Longines de Barcelone en 2016 et les championnats d’Europe Longines de Göteborg l'année suivante. Durant huit ans, Cayetano a participé à de nombreux Grands Prix internationaux en Europe, ayant notamment terminé deuxième du CSI 3* de Geesteren en 2015 et deuxième de la Coupe des nations du CSIO 5* de Budapest en 2018.

Babalou 41

Le champion irlandais Darragh Kenny a annoncé la retraite de Babalou 41, quinze ans, le premier mai dernier. “Je souhaite à cette jument une heureuse retraite ! Tu as été un cheval incroyable pour ma carrière et a choisi le plus grand concours de l’année pour briller en Grands Prix. Merci pour tout, ce fut une super aventure ! J’espère que je pourrai monter certains de tes poulains à l’avenir.” Alors qu’elle a débuté sa carrière internationale en 2014 avec l’Américain Todd Minikus, engrangeant de nombreux succès dont deux participations finales de la Coupe du monde Longines, en 2015 à Las Vegas et en 2017 à Omaha, elle avait ensuite rejoint les écuries Darragh Kenny. Tous deux ont gagné deux fois le Grand Prix CSI 3* de Lexington, mais se sont surtout mis en avant lors du Grand Prix CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle, terminant quatrième en 2018 et cinquième en 2019.

Oz de Breve

Le 18 avril, la suédoise Evellina Tovek la retraite anticipée d’Oz de Breve, son complice depuis 2015. “En raison de la crise actuelle et de l’annulation des compétitions, ma famille, Henrik et moi avons décidé de ne pas attendre plus longtemps”, a-t-elle expliqué au sujet de l’alezan de dix-huit ans, qui profitera de sa retraite en Suède. Auparavant, Oz de Breve était associé à la Britannique Laura Renwick, avec laquelle il s’est distingué lors de la Coupe des Nations de Saint-Gall en 2013, remportée par le Royaume-Uni. Il a pris part à de nombreux CSI5*, et a remporté le Grand Prix du CSI3* de Hardelot en 2013 ainsi que celui de La Bagnaia en Italie en 2010 associé à la représentante de l’Union Jack.

Harry K

Complice du cavalier turc Derin Demirsoy depuis 2013, Harry K en a terminé avec le sport et va retrouver son Danemark d’origine. “Tu mérites ce qu’il y a de mieux mon champion. Profite de ta retraite et fait de beaux bébés”, a écrit le jeune homme début avril sur ses réseaux sociaux. Le couple compte plusieurs participations à des échéances continentales : en 2014 chez les Jeunes Cavaliers, puis chez les Séniors à l’occasion des championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle en 2015 puis ceux de Göteborg deux ans plus tard. En 2018, le duo avait contribué à la sixième place collective de la Turquie aux Jeux méditerranéens de Barcelone.

Waterford

Associé à Lauren Hough depuis 2016, Waterford va désormais profiter d’une retraite bien méritée. L’amzone américaine l’a annoncé le 3 avril dernier : “Walter va prendre sa retraite sportive étant donné qu’il a dix-sept ans maintenant et qu’il ne me doit rien. Il est en très bel état et en excellente santé. J’ai toujours voulu le mettre à la retraite cette année et j’ai décidé que cette longue pause était le moment idéal”. Champion d’Europe Jeunes Cavaliers à Wiener Neustadt en 2015 avec Ebba Larsson, cavalière suédoise qui l’a formé, Waterford a ensuite obtenu de beaux succès avec Lauren Hough : il a notamment conclu la Coupe des nations du CSIO 5* de Calgary avec une seule faute en 2017 et remporté l’épreuves des Six barres du CSI 5*-W de Malines, prenant ensuite quelques mois plus tard la troisième place du Grand Prix CSI 5* de Bruxelles.

VDL Groep Zidane

Début janvier, la retraite de VDL Groep Zidane, le complice de Leopold van Asten depuis 2013, a été officialisée. À seize ans, il n’avait plus concouru depuis le CSI 5* de Knokke en juin dernier. Débuté sur le circuit international par Eric van der Vleuten, son palmarès compte des victoires en Grands Prix CSI 5* à La Corogne en 2014 et Bois-le-Duc en 2017, ainsi que dans les Coupes des nations des CSIO 5* de Falsterbo en 2015 et La Baule l’année suivante. Parmi ses nombreux classement, Zidane a conclu la finale de la Coupe du monde d'Omaha en 2017 à la treizième, et s’était adjugé le titre national de champion des Pays-Bas en 2015.

Connery

Connery, qui a effectué l’intégralité de sa carrière internationale aux rênes de l’Italien Luca Maria Moneta, ne foulera plus les terrains de concours, comme annoncé en début d’année 2020. À dix-neuf ans, il était déjà absent des compétitions depuis juin 2019. Le “poney volant”, comme le surnommait son cavalier, compte neuf victoires internationales. Parmi ses plus beaux succès, citons une troisième place dans la Coupe du monde de Leipzig en 2015 ou encore une quatrième place dans celle d’Oslo en 2018. Il avait également pris part à la finale du circuit à Las Vegas, en 2015.

Cillnabradden Evo

Oliver Townend a annoncé mi-septembre la retraite de Cillnabradden Evo, à l’issue d’une ultime victoire lors du CCI4 *-S de Burnham Market. Le complétiste estime qu’il est essentiel pour son complice de quatorze ans de terminer “sa carrière en forme, pour profiter de sa retraite aux côtés de sa propriétaire Sally-Anne Egginton. Terminer sur une bonne note avec une nouvelle victoire semblait être un énorme bonus.” Avec le Britannique, Cillnabradden Evo a obtenu ses plus beaux succès : huit victoires internationales et une sixième place dans le redoutable CCI 5*-L de Badminton l’an passé. “Il a été capricieux à travailler, mais dans ses bons jours, il a vraiment été imbattable et est devenu un spécialiste du format court”, a souligné son cavalier. “Gary (comme son entourage le surnomme affectueusement, ndlr) manquera beaucoup à tout le monde aux écuries, mais un grand merci à Sally-Anne pour tous ces bons souvenirs et nous souhaitons à Gary la plus heureuse des retraites !”, a-t-il conclu.

