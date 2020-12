La Covid-19 aura été sans surprise l’actrice majeure de la saison sportive 2020. Dès la mi-mars, et un premier confinement quasiment planétaire pour tenter d’endiguer la pandémie, de nombreux organisateurs n’ont pas eu d’autre choix que d’annuler – ou au mieux, de reporter – leurs compétitions. La fin de la saison indoor est passée à la trappe, comme la finale de la Coupe des nations Longines de Las Vegas, programmée début avril, ou encore le Saut Hermès, pour n’en mentionner que quelques-uns. Coup de tonnerre le 24 mars avec l’annonce du report d’un an des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Les meilleurs athlètes mondiaux auront donc rendez-vous en terre nipponnes dès le 23 juillet 2021. La France conserve donc pour douze mois supplémentaires ses titres olympiques par équipes en saut d’obstacles et en concours complet, de même qu’Astier Nicolas, qui s’était paré de l’argent en individuel à l’occasion de ce triathlon des sports équestres.

Malgré la peur d’une saison blanche, la saison extérieure a finalement repris progressivement dès le 25 mai en France, date à laquelle des concours professionnels à huis clos ont été mis en place. Les Jeunes Chevaux ont d’ailleurs pu, en saut d’obstacles comme en dressage, courir leurs championnats de France à l’occasion de la Grande Semaine de Fontainebleau, décalée à fin septembre. Si le circuit des Coupes des nations Longines de saut d’obstacles a lui été rayé de la liste des compétitions, la finale de Barcelone étant finalement annulée à contrecœur mais avec raison début août, deux épreuves par équipes se sont néanmoins tenues en novembre à Vilamoura puis Vejer de la Frontera – la victoire revenant par deux fois aux représentants germaniques. Au cours de la saison estivale, les meilleurs cavaliers mondiaux ont néanmoins pu se retrouver pour onze semaines de concours de haut niveau à Grimaud, dans les installations de Sadri Fegaier, dont ils ont fait leur GQ quasi hebdomadaire. Le Hubside Jumping a été le centre de l’attention, le sport reprenant finalement ses droits dans le Var. Un répit de courte durée, le spectre d’une deuxième puis troisième vague menaçant le calendrier de fin de saison, et nombre de concours indoor sont tombés les uns après les autres. Les annonces de report ou d’annulation se sont enchaînées, et le circuit de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles n’a toujours pas repris pour la ligue d’Europe de l’Ouest. Toujours programmée du 31 mars au 5 avril 2021, l’incertitude plane logiquement au-dessus de la finale (de saut d’obstacles et de dressage), qui doit se jouer à Göteborg. La tendance 2020 semble se confirmer pour l’an prochain puisque la saison indoor 2020/2021 semble d’ores-et-déjà plus que compromise : annulation du CSI 5*-W de Bâle en janvier 2021, du Jumping International de Bordeaux en février, du Saut Hermès en mars, report du CHI-W de Leipzig de deux mois, à mars 2021…. La pandémie, ses règles sanitaires et la volonté de préserver la santé de toutes les parties impliquées (les cavaliers et leurs équipes, public, partenaires…) auront eu raison des organisateurs les plus motivés, comme ceux du Longines Equita Lyon, qui aurait dû se tenir fin octobre.

Les cavaliers de dressage et de concours complet ont finalement également repris le chemin des terrains de compétitions pour une saison condensée. En dressage, les championnats nationaux de dressage se sont tenus à Vierzon, où Anne-Sophie Serre a décroché le titre de championne de France Pro Élite en août, associée à Actuelle de Massa. Les Jeunes ont eu la chance de dérouler leurs reprises à l’occasion des championnats continentaux, non loin de Budapest en Hongrie. En plus des équipes Enfants et U25, les écuries Unikornis ont également accueilli les Poneys, les Juniors et les Jeunes Cavaliers, dont les Européens avaient été initialement annulés, tout au long du mois d’août. L’équipe de France Enfants était d’ailleurs revenue d’Europe centrale avec une breloque de bronze par équipes. En concours complet et en saut d’obstacles, la relève n’a malheureusement pas eu cette chance de disputer une échéance internationale majeure cette saison… Enfin, certains des meilleurs cavaliers dresseurs ont pu s’affronter en octobre au Danemark, à l’occasion de la première étape du circuit de la Coupe du monde comptant pour la ligue de l’Europe de l’Ouest. L’occasion de voir la star locale Cathrine Dufour s’imposer pour la seconde année consécutive avec sa jeune pépite Bohemian.

Pour les cavaliers de concours complet, l’un des rendez-vous à ne pas manquer a été la Coupe des nations du Pin-au-Haras, qui a souri à domicile à l’équipe de France mi-août. Les jeunes chevaux ont pu en découdre à l’occasion du Mondial du Lion d’Angers, fin octobre. Enfin, un seul CCI 5* a pu se dérouler, là encore en France, à Pau. Les prestigieux concours de Burghley, Lexington, Adélaïde, Luhmülhen et Badminton n’ont pu faire face à la pandémie de coronavirus cette année.

