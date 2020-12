Alors que la pandémie de coronavirus a chamboulé la saison sportive 2020, les circuits du Longines Global Champions Tour (LGCT) et de la Global Champions League (GCL) n’ont pas fait exception à la règle. Annulé dès le mois de mai, les étapes programmées tout au long de l’année à Mexico, Miami, Shanghai, Madrid, Hambourg, Ramatuelle, Cannes, Stockholm, Cascais, Monaco, Paris, Berlin, London, Rome, New York et Prague n’ont pu avoir lieu. Au final, seules deux des dix-huit étapes ont pu se tenir : Doha, qui lançait les deux circuits du 5 au 7 mars, et Valkenswaard, du 10 au 13 septembre, dans le fief néerlandais du fondateur Jan Tops.

À Doha, le Grand Prix Longines a souri à l’Allemand Daniel Deusser, qui a signé le barrage le plus rapide avec la jeune Killer Queen VDM. Le couple avait devancé de presque une seconde le Belge Nicola Philippaerts, en selle sur Katanga v.h Dingeshof. Également auteur d’un double sans-faute, son compatriote Jérôme Guery avait complété le podium avec l’excellent Quel Homme de Hus. Premier Tricolore au classement, Titouan Schumacher a terminé septième avec son fidèle Atome Z, ne pouvant éviter deux fautes au barrage. Du côté des équipes, la victoire est revenue aux London Knights, représentés par Olivier et Nicola Philippaerts, devant les Paris Panthers (Pénélope Leprevost et Grégory Wathelet) et les Berlin Eagles (Marco Kutscher et Philipp Weishaupt).

À Valkenswaard, Grégory Wathelet s’était adjugé le Grand Prix avec Nevados S au terme d’un magnifique double sans-faute. Les deux complices avaient devancé l’Écossais Scott Brash, qui avait sellé pour l’occasion Hello Jefferson. À domicile, deux Néerlandais ont suivi au classement, Bart Bles avec Kriskras DV et Willem Greve aux rênes de Carambole. Par équipes, les Hambourg Giants s’étaient imposés grâce à Bart Bles et Simon Delestre. La deuxième place était revenue à Valkenswaard United (Peder Fredricson et Marcus Ehning) tandis que le podium avait été complété par Shane Breen et Scott Brash, représentants les New York Empire.

Après une saison 2020 quasiment blanche, le double circuit entend bien repartir en 2021, avec seize événements au calendrier du LGCT et de sa ligue, malgré les incertitudes qui continuent de planer un peu partout dans le monde. La quête des champions pour le titre individuel et par équipes débutera de nouveau au Qatar, dans le stade d’Al Shaqab à Doha, du 4 au 6 mars 2021. Les cavaliers s’envoleront ensuite vers Shanghai (dates à confirmer, du 30 avril au 2 mai), avant de vivre cinq mois à travers l'Europe, dans des capitales dynamiques et de belles destinations de la Riviera. Le mois de mai aura lieu à Hambourg (12-16 mai), Madrid (21-23 mai) et Ramatuelle/Saint-Tropez (27-29 mai). Le début de l'été verra des événements à Cannes (3-5 juin), Stockholm (18-20 juin), Paris (25-27 juin). Plus au sud, le circuit se rendra à Monaco (du 1er au 3 juillet), puis se dirigera vers la capitale allemande, Berlin (22-25 juillet) et la capitale britannique, Londres (13-15 août). La Tops International Arena de Valkenswaard (20-22 août) accueillera ensuite les meilleurs pilotes sur sa toute nouvelle piste en herbe, avant que le double circuit ne prenne la direction de Rome (9-12 septembre). Ce dernier se déplacera ensuite vers Mexico (16-19 septembre) et les finales du LGCT et de la GCL se tiendront à New York (24-26 septembre) avec une toile de fond à couper le souffle, la Statue de la Liberté et les toits du Lower Manhattan. Tous les chemins mèneront aux Playoffs à Prague (18-21 novembre) et au test suprême de la GCL Super Cup et du LGCT Super Grand Prix, avec en jeu des dotations exceptionnelles. Les Shanghai Swans, vainqueurs de la finale de la GCL en 2019, et Ben Maher, tenant du titre du Super Grand Prix Longines avec Explosion W, remettront leurs titres en jeu à cette occasion, si l’évolution de la pandémie de Covid-19 le permet.

Jan Tops, président et fondateur du LGCT et de la GCL, a déclaré dans un communiqué : “Nous attendons cette nouvelle saison avec confiance, enthousiasme et impatience, mais aussi avec humilité. Je sais que toutes nos parties prenantes et en particulier nos fidèles fans attendent avec impatience un nouveau départ après une année difficile pour tout le monde en raison de la pandémie. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos villes hôtes et nos organisateurs partenaires pour offrir un grand retour du saut d’obstacles de haut niveau, avec de solides protocoles sanitaires et sécuritaires. Je tiens à tous les remercier pour leur soutien continu, y compris nos sponsors et propriétaires d’équipes.”

