Dans une semaine, l’étape finale de l’Event Rider Masters promet un parterre de stars dans le Berry

Le week-end prochain, la France accueillera pour la première fois l’étape finale de l’Event Rider Masters, circuit d’élite du concours complet réunissant six beaux événements de niveau CCI 4*-S. Si Marnes-la-Coquette et son haras de Jardy, dans les Hauts-de-Seine, est devenue une fidèle escale de la série, c’est Lignières-en-Berry et son traditionnel hippodrome, dans le Cher, qui ont été choisis par les promoteurs britanniques de l’ERM. Une magnifique récompense pour le Pôle du cheval et de l’âne ainsi que pour l’association des compétitions équestres de la Vallée de l’Arnon, animée par une bande de passionnés bénévoles. Et la garantie d’un spectacle de haut vol pour les amateurs de cette discipline.

Pour l’occasion, les vingt-cinq meilleures cavaliers de la saison ont été invités à se disputer la victoire finale. Leader ex æquo au classement général, Christopher Burton n’aura toutefois pas à se méfier de son compatriote Bill Levet, qui a décliné l’invitation. Avec son bien nommé Quality Purdey, il aura tout de même fort à faire face à une concurrence féroce menée par le Français Grieg Le Coz, actuellement troisième avec cinq petits points de retard. Le Breton devrait monter Aisprit de la Loge, vainqueur de l’étape de Marnes-la-Coquette cette saison.

Les écarts sont si faibles que la lutte s’annonce épique. Ainsi, la Néo-zélandaise Jonelle Price, quatrième avec un point de retard sur le Tricolore, fidèle du concours berrichon, ne manquera évidemment pas à l’appel. La lauréate des CCI 5*-L de Badminton et Luhmühlen devrait évoluer en selle sur Grovine de Reve, qu’elle monte depuis juin. Même avec si peu d’expérience commune, ce couple aura toutes ses chances. Championne de l’Event Rider Masters en 2017, la Britannique Gemma Tattersall ne devrait pas pouvoir rééditer cet exploit cette année. Pour autant, avec déjà quarante-quatre points au compteur, elle espère sûrement déjouer les pronostics sur Jalapeno.

Outre l’explication finale pour le classement général, la victoire d’étape a attiré bien d’autres champions. Ainsi, Michael Jung, l’un des meilleurs cavaliers de tous les temps, tentera de remporter pour la première fois ce concours français avec Star Connection, vainqueur cette année de la très chic étape allemande de Wiesbaden. Pour la Grande-Bretagne, nation reine du concours complet, on suivra Oliver Townend, vainqueur de la saison 2016, avec Alcatraz. Sans oublier le numéro un mondial, le Néo-Zélandais Tim Price, accessoirement époux de Jonelle, associé à Ascona M, lauréat du CCI 5*-L de Luhmühlen en 2018.

De son côté, la France ne misera pas que sur Grieg Le Coz. Ainsi, elle pourra compter sur Maxime Livio, médaillé de bronze par équipes des derniers Jeux équestres mondiaux, avec Api du Libaire, Thomas Carlile sur Atos Barbotière, Arnaud Boiteau sur Quoriano*ENE-HN, ou encore Bertrand Poisson sur Rapsodie des Ajoncs. Sélectionné en individuel aux Mondiaux de Tryon l’an passé avec Astier Nicolas, Vincy de la Vigne JRA sera également de la partie, associé cette fois au Japonais Kazuma Tomoto, qui viendra préparer les Jeux olympiques de Tokyo.

Le dressage se tiendra le samedi 5 dès 9h, suivi de l’hippique le dimanche 6 à partir de 9h et enfin du cross, test la plus spectaculaire et décisif, à compter de 14h.