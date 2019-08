David Will s’illustre à Hickstead, la Suède garde le cap

La piste verte d’Hickstead a ouvert ses portes le week-end passé à l’occasion d’une nouvelle édition du CSIO 5* de Grande-Bretagne. Tandis que d’autres s’illustraient à Athènes ou encore à Berlin, certains des meilleurs pilotes du monde ont fait le déplacement dans ce mythique concours dans le cadre de la Coupe des nations Longines le vendredi et du traditionnel Grand Prix dominical.



L’épreuve par équipes a encore une fois mise en lumière les talents Suédois. Après avoir remporté l’étape de Falsterbo à domicile, l’équipe du drapeau bleu et jaune s’était offert le plaisir de monter sur la première marche à Aix-la-Chapelle. Une semaine plus tard, en Grande-Bretagne, la Suède a de nouveau impressionné son monde avec une troisième victoire. En première manche, Fredrik Jönsson est sorti avec un score vierge de son fils de Contendro I, Cold Play. Lors de son deuxième parcours, le cavalier n’a pas su éviter une faute. Cependant, la paire formée par Angelie Von Essen et le pilier Peder Fredricson n’a fait qu’une bouchée des deux parcours de Paul Connor. Avec les deux doubles sans-faute de Luiquan Q et Zacramento, le duo suédois a rajouté sa pierre à l’édifice et a maintenu un score de quatre points. Au vu de telles performances, Rolf-Goran Bengtsson n’a même pas eu à élancer Oak Grove’s Carlyle en seconde manche. Derrière les lauréats, l’équipe d’Irlande menée par Rodrigo Pessoa est monté sur la deuxième marche du podium. Paul O’Shea et Anthony Condon ont prouvé tout le potentiel de Imerald Van ‘T Voorhof ainsi que Sfs Aristio en déroulant deux parcours parfaits. Moins de chance pour leur deux coéquipiers Michael Duffy et Captain Brain Courname auteurs d’une faute dans chacune des manches. L’Italie a mérité une troisième place, notamment grâce aux deux sans-faute de Ricardo Pisani en première manche, puis de Massimo Grossato en seconde.





Dimanche après-midi, l’Allemand David Will en est venu à bout du Grand Prix, la King George Cup, avec son jeune Never Walk Alone. Juché sur son fils de Numero Uno, le cavalier a réalisé un double sans-faute avec un barrage magistral bouclé en 43“73. Les favoris du moment Peder Fredricson et Fredrik Jonsson n’ont pas eu l’occasion de laisser de nouveau retentir le « Du gamla, du fria » et se sont contentés d’une deuxième et troisième place. Ces derniers ont pu néanmoins se féliciter des belles performances de leurs montures respectives, Zacramento et Coldplay. Au pied du podium, le Brésilien Luiz F de Azevedo Filho a hérité d’un satisfait double zéro de la part de son Chacito. Moins de chance pour l’Irlandais Michael Duffy, lui qui s’était qualifié au parcours contre la montre a subi une incompréhension de la part de Mullaghdrin Touch The Stars. Ils ont été éliminés dans la deuxième manche mais on tout de même mérité une cinquième place.