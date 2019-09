De Cluny à Ornago, en passant par Waregem ; les Dresseurs tricolores sont en forme !

Anne-Sophie Serre aurait pu s’emparer des trois reprises du CDI 3* d’Ornago. Malheureusement, la Tricolore s’est inclinée, dimanche 15 septembre dans la reprise libre en musique. Mais qu’importe. L’amazone a remporté coup sur coup le Grand Prix et le Grand Prix Spécial aux rênes de sa jeune baie, Actuelle de Massa. “Quelle fantastique jument !! Elle m’a conquise alors qu’elle avait 5 ans, nous sommes donc déjà un vieux couple ! Mais j’en suis toujours aussi amoureuse”, s’émouvait la cavalière “de Massa” sur les réseaux sociaux à l’issue de son premier sacre. Engagée dans sa première reprise en musique samedi, la Lusitanienne de 9 ans a récidivée, décrochant par la même occasion une belle moyenne de 75,895 %. Dans cette épreuve, Anne-Sophie Serre devance un autre Bleu, Alexandre Ayache. Associé à Zo What, le Lantosquois d’origine a conclu sa reprise avec la note de 73,650 %. Enfin, pour son retour à la compétition, Vistoso de Massa a offert à Anne-Sophie Serre une deuxième place dans le Grand Prix Spécial. Malgré une faute dans la première ligne des changements de pieds au temps, le gris a passé la barre symbolique des 70 %, pour la plus grande joie de sa cavalière !

En Belgique, à Weregem, ce sont Camille Judet-Ferret, Marc Boblet et Stéphanie Brieussel qui ont été les meilleurs représentants du drapeau tricolore. Après avoir signé un tir groupé dans le Grand Prix, prenant les septièmes, huitième, et neuvième places, les trois pilotes ont fait monté les notes dans le Grand Prix Freestyle. En effet, la cavalière des écuries Pamfou s’est tout d’abord offert une très belle place sur le podium, aux rênes de Duke Of Swing. En décrochant la moyenne de 71,830 %, Camille Judet-Ferret a été la tête d’affiche de la délégation française. Marc Boblet et Grand Voice Jrmf ont, eux, pris la cinquième place, avec une reprise créditée d’un beau 70.128 %. Enfin, l’expérimenté Amorak a permis à Stéphanie Brieussel de se placer septième de cette reprise.

Du côté du circuit national, cette fois, Morgan Barbançon a eu le dernier mot. Avec Bolero, qui signait son retour sur les rectangles de dressage après une courte pause de deux mois, l’ancienne cavalière espagnole a conclu son passage dans le Grand Prix Pro Élite avec la note de 71 %. Elle devance de moins d’un pourcent Nicole Favreau, associée à Ginsengue. Enfin, la très régulièrement Isabelle Pinto ferme la marche de ce podium intégralement féminin. En selle sur Hot Chocolate vd. Kwaplas*de la Gesse, la lauréate de l’étape du Grand National de Compiègne s’est vue octroyer la moyenne de 69.283 %.