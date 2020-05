Deja, championne du Suédois Patrik Kittel, à la retraite

Deja, la fidèle jument du dresseur suédois Patrik Kittel, part à la retraite. Le cavalier l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux.

Victorieuse de vingt-quatre Grands Prix de niveau CDI 3, 4 et 5*, sélectionnée pour les championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle en 2015 et les Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, mais aussi quatrième de la finale de la Coupe du monde de Paris en 2018, Deja tourne désormais la page d’une incroyable carrière sportive. Hier, son cavalier suédois Patrik Kittel a annoncé mettre sa jument à la retraite sur les réseaux sociaux. “Tellement de souvenirs incroyables… Deja, la seul et l’unique“, a-t-il écrit. “Il y aurait tellement de choses à dire sur sa personnalité et sa volonté de travailler. Malheureusement, elle s’est blessée au pré il y a quelque temps (au pré lors du CDI de Falsterbo pendant l’été 2018, ndlr) et nous ne pouvons pas la ramener jusqu’au plus haut niveau. Après tout ce qu’elle a fait pour moi et Marie Harward (sa naisseuse et propriétaire, ndlr), nous avons décidé de mettre Deja à la retraite, où elle aura tout le temps de devenir une super maman… Sa gentillesse et l’amour des spectateurs me manqueront, mais un nouveau chapitre de sa vie doit s’ouvrir. Savoir qu’elle profite d’une super vie est le plus important pour moi.“

La fille de Silvano et d’une mère par Don Schufro, née en Suède chez sa propriétaire de toujours Maria Harward, va désormais être vouée à l’élevage.

Equitation Aucune compétition sportive avant le mois d’août 30/04/2020 À 17:15

Equitation Le CSIO5* et le Derby CSI4* de Hickstead s’ajoutent à la longue liste des rendez-vous annulés 29/04/2020 À 10:15