Delatio va concourir pour la Malaisie

Patrick Kittel a révélé sur ses réseaux sociaux, ce mardi, le départ de Delatio (en photo) de ses écuries. L’étalon de quinze ans va rejoindre celles du dresseur danois Denis Fisker. Toutefois, il ne sera pas monté par ce dernier, mais par l’un de ses élèves : Qabil Ambak. Le jeune malaisien souhaite en effet se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo et a besoin pour cela d’un cheval d’expérience. Ce jeune dresseur l’espère d’autant plus depuis qu’il est parvenu à décrocher une médaille d’argent aux Jeux asiatiques de 2018. L’étalon hanovrien représente donc une recrue de choix pour ce jeune cavalier.



Le Hanovrien avait rejoint les écuries du Suédois en octobre dernier. Malgré une courte collaboration, le dresseur a eu le temps d’obtenir de bons résultats lors de leurs deux seules sorties ensemble. Au CDI-W de Lyon, ils se sont hissés à la deuxième place du podium pour le Grand Prix et la Reprise Libre en Musique. Un mois plus tard, à l’occasion de l’étape de Coupe du monde Longines de Salzbourg, ils ont terminé troisièmes du Grand Prix, et deuxièmes de la Libre.

Malgré cette perte, Patrik Kittel peut compter sur un piquet de chevaux solide avec Delaunay OLD et Well Done de la Roche CMF.



Delatio, né chez Ulrike et Reinhold Bosse, en Allemagne, a été repéré poulain par Berhnhard Schaerffer pour ses allures exceptionnelles. Il a participé dès ses trois ans à de nombreux championnats en Allemagne où sa qualité s’est confirmée. Il a débuté le haut niveau avec Bianca Kasselmann au printemps 2017. Puis est passé sous la selle du britannique Emile Faurie. Tous deux ont obtenu des classements réguliers lors de CDI 4 et 5*. Leur saison indoor2017/2018 a été particulièrement réussie puisqu’ils ont obtenu une deuxième place au CDI-W de Londres, au Royaume-Uni, lors de leur Reprise Libre en Musique. À cette occasion, l’étalon est parvenu pour la première fois de sa carrière à obtenir une moyenne supérieure à 80% ! Bien que qualifié pour la finale à Paris, le couple n’a pu y participer à la suite d’ une légère blessure de Delatio.



L’inexpérimenté Qabil Ambak a donc la chance de pouvoir compter sur un cheval d’âge capable de performances remarquables. Nul doute alors que ce nouveau couple sera particulièrement présent lors de la saison extérieure afin d’espérer se qualifier pour les JO de 2020.