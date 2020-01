Denis Lynch et GC Chopin’s Bushi décrochent leur première victoire ensemble à Leizpig

C’est une victoire qui s’est faite attendre ! Toujours classés depuis début décembre grâce à des scores vierges de toute pénalité, Denis Lynch et GC Chopin’s Bushi ont enfin remporté une épreuve majeure ce dimanche dans l’étape Coupe du monde Longines de Leipzig. Dans le barrage, le duo est parvenu à abaisser de six dixièmes le chronomètre de Christian Ahlmann et l’excellent étalon Dominator 2000 Z, qui avaient pourtant pris tous les risques quelques minutes plus tôt pour essayer de s’offrir, eux aussi, leur première victoire en Grand Prix 5* ensemble. Il leur faudra cependant encore attendre, eux qui avaient déjà terminé deuxièmes de l’étape Coupe du monde de Madrid début décembre, mais aussi du Grand Prix du Saut Hermès à Paris en mars l’année dernière.

Fort de sa victoire dans l’épreuve majeure de la veille, où il était associé à son autre cheval Pret A Tout, Marcus Ehning a lui aussi tout tenté pour essayer de détrôner le cavalier irlandais et ainsi offrir à son public une nouvelle victoire à domicile. Cependant, celui qu’on surnomme le centaure allemand a dû contenter de la troisième place pour avoir franchi la ligne d’arrivée avec une seconde de trop sur Comme Il Faut.

Avec seize partants, le suspense aura duré jusqu’au bout de cette finale au chronomètre. Avant-dernier à entrer en piste, le Britannique Robert Whitaker a très certainement donné des sueurs froides au futur vainqueur grâce à la rapidité de son expérimenté complice Catwalk IV. Et pour cause, le couple est sorti de piste avec de loin le meilleur chronomètre de cette épreuve, plus rapide d’une seconde que celui de Denis Lynch, mais avec un score alourdi par quatre points sur l’avant-dernier obstacle. Les lauréats de l’étape de Helsinki plus tôt dans la saison se retrouvent par conséquent neuvièmes, mais engrangent quelques petits points en vue de la finale de Las Vegas en avril prochain.

Manque de réussite en revanche du côté des deux Français ayant fait le voyage en Allemagne cette semaine. Avec For Joy van’t Zorgvliet*HDC, Kevin Staut est sorti de piste avec un score de huit points, et a aussitôt été imité par son compatriote Olivier Robert, associé à Vivaldi des Meneaux.