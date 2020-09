“Délicat!” Tel était le Grand Prix du CSI 5* de Grimaud annoncé par le Belge Jérôme Guéry lors de la reconnaissance du parcours. Délicat en effet, puisque qu’après le passage de la moitié des quarante-six couples au départ de la première manche, seuls trois avaient réussi le parcours parfait, dans le temps accordé. En seconde partie en revanche, les cavaliers ont semblé avoir trouvé la clé pour déjouer les subtilités du parcours à 1,60m composé de treize obstacles, proposé par le chef de piste italien Uliano Vezzani. Six d’entre eux ont rejoint le trio déjà qualifié pour le barrage. Un barrage à neuf, qui comptait finalement pas moins de cinq Français et s’annonçait palpitant au regard de la rapidité des couples en lice.

Si l’Américaine Paris Sellon, première à s’élancer dans cette finale au chronomètre avec Cassandra, a fauté sur l’entrée de la combinaison, Nicolas Delmotte, vainqueur du Grand Prix du CSI 4* dimanche dernier sur cette même piste, a signé un nouveau double sans-faute, cette fois associé à Urvoso du Roch. Rentré en 40’’73, le Nordiste a pris la tête du classement provisoire. Le Français a cependant rapidement été relégué à la deuxième place par l’Irlandais Denis Lynch, associé pour l’occasion à son étalon de treize ans, Cristello. Pourtant en retard sur le Français à mi-barrage, l’Irlandais, grâce aux deux derniers virages serrés, a conclu en 39’’14. Partis à sa poursuite, Simon Delestre et Hermès Ryan ont terminé en 39’’32, soit dix-huit centièmes trop tard pour détrôner l’Irlandais. Même constat pour Pénélope Leprevost et GFE Excalibur de la Tour Vidal, qui ont arrêté le chronomètre en 42’’34. Kevin Staut s’est alors élancé avec Tolède de Mescam*Harcour. Une faute en entrée de double, puis sur les deux derniers éléments du barrage venait anéantir les espoirs du champion olympique, mais pas ceux du clan français, puisque Julien Epaillard et Queeleta, ont été les derniers à s’élancer. Avant eux, le champion d’Europe par équipes en titre, le Belge Peter Devos, a signé un parcours parfait en 40’’90, et est ainsi venu se glisser entre Nicolas Delmotte et Pénélope Leprevost, à la cinquième place provisoire. Avant-dernier concurrent à prendre part à cette finale, le numéro un au classement mondial Longines, Steve Guerdat, a fauté dès le deuxième obstacle, puis sur la sortie du double. La victoire serait donc irlandaise ou française. Tous les espoirs du clan tricolore étaient alors portés sur le rapide Julien Épaillard. Avec Queeleta, il a réussi à boucler le barrage sans encombre… Mais en 39’’70, le couple n’a finalement accroché qu’une belle troisième place. Au terme de ce barrage haletant, Denis Lynch s’est donc adjugé ason premier Grand Prix 5* en terres varoises.