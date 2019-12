Denis Lynch se démarque dans le Grand Prix Longines de La Corogne

À la veille du Grand Prix de la Coupe du monde Longines de La Corogne qui se courra cet après-midi, les cavaliers engagés dans le CSI 5*-W espagnol se sont élancés dans un Grand Prix Longines à 1,60m hier soir. Les deux parcours imaginés par l’Espagnol Santiago Varela ont sacrément donné du fil à retordre aux trente-sept couples engagés. Pour preuve, pas moins de neuf d’entre eux ont jeté l’éponge prématurément tandis que deux ont été éliminés.



Au final, un seul duo a réussi à signer un double sans-faute. Seul l’Irlandais Denis Lynch associé à Rubens LS La Silla ont laissé toutes les barres sur leurs taquets, concluant même le barrage à trois avec le meilleur chronomètre. Auparavant monté par Conor Swail, avec lequel il a connu beaucoup de succès outre-Atlantique, le fils de Rebozo LS La Silla de treize ans a rejoint les écuries de l’Irlandais installé aux Pays-Bas en août. “J’ai eu de la chance car mon cheval n’est pas le plus rapide, mais a beaucoup d’expérience. Il a été calme et a réalisé de très bons tournants donc je suis très content”, s’est-il réjoui à l’issue de l’épreuve.



Avec une faute chacun au barrage, le Néerlandais Marc Houtzager et le Britannique Robert Whitaker ont complété le trio de tête, respectivement sur Sterrehof’s Dante et Catwalk IV.



Les Bleus ont bien figuré dans ce Grand Prix, puisqu’avec le parcours à quatre points le plus rapide lors du tour initial, Max Thirouin a conclu l’épreuve à la cinquième place. Lui aussi auteur d’une faute lors de ce parcours, l’Aquitain Olivier Robert a terminé l’épreuve à la onzième place avec son fidèle Eros, le fils de Querlybet Hero de quinze ans.