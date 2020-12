Le spectacle devrait être au rendez-vous au vu du déplacement des trois premières écuries du classement jusqu’en Bourgogne. Sur les trois dernières étapes du Grand National, c’est l’écurie Spring Cheval qui tient la tête du classement provisoire avec soixante-deux points. Menée par Julien Gonin, nouvel ambassadeur de la Laiterie Montaigu, et ses deux chevaux Valou du Lys et Ality du Phael, Spring Cheval devra assurer sa position pour la finale devant ses deux autres concurrents.

Revenue à sa seconde position avec cinquante points après l’étape du Mans, l’écurie Élevage du Baney - SARL Benoit Cernin sera défendue quant à elle par Benoit Cernin, déjà vainqueur de l’étape en 2018, avec Uitlanders du Ter, Seurat Galotiere*Vitalhorse et Carignan Villeclare. Paul Delforge sera lui aussi au rendez-vous avec Uschka du Tassier et Allblack de Gressoux. À eux deux, ils s’offrent cinq chances de s’imposer dans la Pro Élite Grand Prix. L’écurie GEM, sur la deuxième marche de l’édition 2019 et troisième au classement provisoire, compte bien tenter de garder son titre avec ses cavaliers Thomas et Mathieu Lambert, partant respectivement avec Thalie St Loise et Brook de Brekka pour le premier, puis Volcan du Sartel et Airmes des Baleines pour Mathieu Lambert.