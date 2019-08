Dernier arrêt pour les Coupes des nations à Dublin

Depuis hier, Dublin accueille son annuel CSIO 5*, ultime étape de Coupe des nations Longines de la saison pour le circuit européen de première division. 150 couples sont attendus sur la vaste et sublime piste en herbe irlandaise qui se confronteront aux parcours du chef de piste local Alan Wade.

À un peu plus de dix jours des championnats d’Europe Longines de Rotterdam, le concours de l’Aga Khan promet du beau sport. En effet, certains couples sélectionnés pour la plus grosse échéance de l’année seront présents, notamment pour disputer la fameuse Coupe des nations, l’épreuve reine du week-end. Ce sera notamment le cas pour les Irlandais Cian O’Connor et Paul O’Shea, qui viendront accompagnés de PSG Final et Skara Glen’s Machu Picchu, l’Italien Lorenzo de Luca avec Ensor de Litrange LXII ou encore le Suisse Beat Mandli et Dsarie. D’autres stars de la discipline, venus sans leurs montures de l’échéance continentale, seront présents, à l’instar du numéro un mondial le Suisse Steve Guerdat, l’Américain McLain Ward – qui montera la fabuleuse HH Azur -, ou encore le Britannique Scott Brash. Concernant les Français, un seul a pu être engagé ; le Normand Mathieu Billot sera présent avec Quel Filou 13, Dassler et Lagavulin 2.

La Coupe des nations, première épreuve phare au programme, se déroulera demain après-midi dès 15h, tandis que le Grand Prix se tiendra dimanche à la même heure. Comme chaque année, un public nombreux est attendu pour cet historique événement irlandais, et dès les premiers jours!